Activisten laten rotte appels achter bij protest in Apple Store

Activisten vragen in de Apple Store onder meer aandacht voor vermeende betrokkenheid van Apple bij kinderarbeid. Beeld Extinction Rebellion NL

Toen de actievoerders op winkelvloer leuzen begonnen voor te lezen, seinden beveiligers de politie in. “Toen zijn we uit onszelf vertrokken,” aldus Extinction Rebellion-woordvoerder Robin Habbé. “Ons doel was geen arrestatie wegens huisvredebreuk. We wilden een statement maken en daarmee de klanten van Apple bereiken.” Daarom herhaalden de demonstranten – die in oktober nog de Stadhouderskade blokkeerden om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek – hun boodschap ook nog enkele keren op de stoep voor de winkel.

Hun plan was een zogenoemde ‘lees-in’, waarbij zij een ‘zwarte bladzijde’ over de bedrijfsvoering van het techbedrijf declameerden. “Het gaat ons erom te vertellen dat Apple belasting ontduikt en soms ook gebruik maakt van kindslaven voor de productie van materialen voor hun batterijen.”

Het aantal actievoerders bleef beperkt tot dertien. Geen teleurstellend aantal, stelt Habbé. “Tijdens de actie kwamen er nog enkele medestanders bij.”

Rotte appels

Tijdens de actie werden tussen de nieuwe iPhones en laptops enkele rotte appels neergelegd. “Die hebben we als cadeautje achtergelaten,” zegt Habbé vergenoegd. Ze heeft meer acties als deze op het oog. “Er zijn meer bedrijven zoals Apple. Dit krijgt een vervolg op een andere plek.”

Apple was zaterdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.