Activisten Greenpeace beëindigen protest bij Nuon

Het energiebedrijf heeft de activisten gedurende de dag enkele keren gevraagd het pand te verlaten. "Uiteindelijk hebben we ze gedagvaard," vertelt een woordvoerder. Daarop hebben de activisten rond 15.00 uur hun protest stopgezet en het pand verlaten.



Zo'n 25 actievoeders van Greenpeace drongen donderdagochtend voorbij de ontvangstbalie van het Nuon-hoofdkantoor. Ook liet de organisatie een spandoek met de tekst 'Nuoff, sluit die kolencentrale' langs de gevel van het kantoor zakken.



In de 'transparante' vergaderruimte wilde de milieuorganisatie donderdag de onderhandelingen starten over de sluiting van de kolencentrale. Nuon heeft daar tot dusver niet serieus over willen spreken, vindt Greenpeace.



Net als in het Glazen Huis van 3FM kwamen de actievoerders rond campagneleider Faiza Oulahsen met live-uitzendingen via Facebook over de kolencentrale.



Geen gesprek

Nuon zei 'verbaasd' te zijn over de bezetting omdat het zich al openlijk bereid heeft verklaard de Hemwegcentrale te sluiten. Nuon wil daarover best in gesprek, maar alleen met de rijksoverheid. "Dát is onze gesprekspartner."



