Activiste die kip Jip ontvoerde krijgt geen straf opgelegd

De kip zat in een hok op de Theaterschool aan de Jodenbreestraat als onderdeel van een project van een student, dat het bewustzijn over de vleesconsumptie moest bevorderen.



De activiste was het niet eens met de manier waarop de student dat bewustzijn probeerde te creëren. Ze haalde de kip uit haar hok en legde er een plakje vegetarische kipstukjes voor terug, plus een pamflet en enkele visitekaartjes.



Niet iets strafbaars

De activiste vindt niet dat ze iets strafbaars heeft gedaan, maar dat ze de kip gered heeft. De rechtbank oordeelt echter dat de omstandigheden waaronder de kip in haar hok werd gehouden niet zodanig slecht waren dat de kip om die reden gered moest worden.



Omdat het lang heeft geduurd voordat de zaak is behandeld en omdat de activiste geen strafblad heeft, legt de rechtbank haar geen straf op.



Lees het hele verhaal: OM over gestolen kip Jip: 'Activiste slaat plank mis'