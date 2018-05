Activist Jerry Afriyie terecht ontslagen als beveiliger

Dat hij inderdaad een agent mishandelde tijdens de aanhouding achtte het hof niet bewezen. Voor de politieleiding in Utrecht (eindverantwoordelijke voor werknemers in de beveiligingsbranche) desalniettemin aanleiding Afriyie zijn papieren af te nemen.



Mediation

En dat was, 'gelet op regelgeving en beleid', terecht. Teleurstellend, vindt Afriyie. Hij was ooit de opleiding tot beveiliger begonnen omdat de baan qua uren en flexibiliteit zo goed aansloot bij zijn werk als dichter, activist en spreker. De rechtbank stak er volgens Afrifyie veel energie in hem en de tegenpartij het zonder vonnis eens te laten worden. Maar daar wilde men volgens de activist niets van weten. "De politie zei letterlijk dat mijn situatie een voorbeeld moest zijn."



De rechter verklaarde het beroep ongegrond maar zette onderaan het vonnis wel dat het aanvragen van een nieuwe licentie waarschijnlijk wel kans van slagen heeft. Afriyie heeft er weinig vertrouwen in.



Rotterdam

Tijdens de Sinterklaasintocht van 2016 werd hij namelijk opnieuw gearresteerd, toen in Rotterdam. Hij denkt dat dat gegeven tegen hem gebruikt kan worden en dat de politie sowieso niet van plan is mee te werken aan een terugkeer in de beveiligingsbranche.



Hij verdient zijn geld nu met lezingen, optredens en gastlessen voor de Stichting Nederland Wordt Beter. De afgelopen week gaf hij er zes. "Ik merk dat steeds meer mensen mijn kant op komen. Ik verlies nu dit beroep, maar er wordt ook veel gewonnen."