Activist Extinction Rebellion over zijn protest in het Concertgebouw: ‘Ik had de agressie uit de zaal niet verwacht’

Sebastiaan Vannisselroy in het Concertgebouw. Beeld XR

Zodra Vannisselroy het woord ‘klimaatcrisis’ liet vallen, begon het luide boegeroep vanuit de zaal. Een paar seconden later lag hij in de schoot van de mensen om hem heen. “Ik had de agressie uit de zaal niet verwacht. Ik dacht dat mensen wel bleven zitten totdat de beveiliging iets zou doen, maar er was heel veel weerstand,” zegt Vannisselroy.

Eenmaal buiten de zaal werd hij door vijf beveiligers het pand uit gezet. “Ze duwden me door de gangen terwijl ze me uitscholden voor idioot, eikel en lul.”

Rijke Amsterdammers

Extinction Rebellion, waar Vannisselroy zo’n drie jaar bij aangesloten is, wilde iets anders dan de recente acties in kunstmusea en koos daarom voor het Concertgebouw. Daar was woensdagavond een uitvoering van Verdi’s Requiem.

“Het Concertgebouw is een plek die door veel rijke Amsterdammers wordt bezocht. Deze mensen hebben connecties en macht. Tegelijkertijd zijn het deze mensen die de afgelopen vijftig jaar nauwelijks iets hebben gedaan aan het klimaatprobleem. Het voelde daarom juist om ons op deze mensen te richten,” aldus Vannisselroy.

In een reactie zei een woordvoerder van het Concertgebouw woensdagavond dat bezoekers, musici en medewerkers ‘erg geschrokken waren’ en dat dit soort acties tot paniekreacties in de zaal kunnen leiden. Vannisselroy: “Natuurlijk kunnen mensen in paniek raken, maar uiteindelijk is dat niks vergeleken met wat gaat komen. Laten we het hebben over de paniek die de klimaatcrisis veroorzaakt.”

Door zijn eerdere acties, waaronder het beklimmen van de Utrechtse Dom en het oversteken van de Haagse Hofvijver, ligt hij niet snel wakker van reacties op zijn protesten. “Ik heb daarna een heerlijke negen uur geslapen en werd gelukkig helemaal fris wakker.”

Protest schuurt

Vannisselroy: “Er is nu heel veel verontwaardiging over onze manier van protesteren, maar toen 33 miljoen Pakistanen hun huis verloren door overstromingen was er geen verontwaardiging. En tja, protest schuurt en gaat niet op de manier zoals iedereen dat wil. Dat is nooit zo gegaan.”

Zaterdag staat een nieuwe actie van Extinction Rebellion gepland, dit keer rondom Schiphol. “We gaan, samen met activisten van Greenpeace, Schiphol blokkeren en burgerlijk ongehoorzaam zijn.”