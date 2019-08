Activist daklozencamping Vondelpark: ‘Er zijn afspraken met mij te maken’

Activist Frank van der Linde wil een daklozencamping in het Vondelpark beginnen. Donderdagmiddag staat hij voor de rechter.

Hij had burgemeester Femke Halsema nog uitgenodigd voor de kick-off party van zijn daklozencamping in het Vondelpark, komende zondagmiddag. Activist Frank van der Linde: “Want zij is tenslotte beschermvrouwe van de daklozen.”

Het liep anders.

De gemeente wil de hele daklozencamping verbieden, met een dwangsom van ten minste 10.000 euro als Van der Linde zijn plan zondag toch doorzet. De voorzieningenrechter buigt zich donderdagmiddag over de zaak.

Van der Linde vindt die dwangsom maar buiten proportie. “Voor slapen in het Vondelpark krijg je een boete van 150 euro. En dan krijg ik een dwangsom van 10.000 euro, plus 50 euro voor elke poster die ik ophang. Ik heb 800 posters, dus dat kan oplopen tot 50.000 euro.”

De activist heeft het uitgerekend. “Met een maximale korting op mijn uitkering moet ik dan 41 jaar en 9 maanden terugbetalen. Dan ben ik 92 jaar en 9 maanden. Cynisme is een overlevingstechniek, hè.”

Een plek voor zijn camping heeft hij al. “Ergens achterin het park, met duidelijke regels: geen drugs, geen alcohol, geen overlast. Er zijn afspraken met mij te maken. Het moet wel een zichtbare plek zijn, zodat er voldoende druk komt op het college.”

Signaal afgeven

Zijn actie is namelijk een signaal naar de politiek: de daklozenopvang zit vol en de politieke wil ontbreekt daar iets aan te doen. Volgens Van der Linde slapen dagelijks tientallen daklozen in het Vondelpark.

“Het wordt gedoogd. Handhavers zeggen: als je maar niet in het zicht ligt. Zo worden daklozen in de onzichtbaarheid gedrukt. Dat vind ik qua waardigheid erg ver gaan.”

Zelf is Van der Linde bijna drie jaar dakloos. Meestal wordt hij opgevangen in zijn sociaal netwerk, maar elke maand slaapt hij drie, vier nachten buiten. “Dus ik heb het nog redelijk goed.”

Van der Linde heeft een lange geschiedenis met Amsterdamse burgemeesters. Eberhard van der Laan verbood hem nog WOB-verzoeken in te dienen – zijn ambtenaren raakten ermee overbelast. En een van de laatste keren dat hij Halsema zag, was tijdens een commissievergadering waar vier agenten Van der Linde geboeid en horizontaal de raadzaal uitdroegen. De activist weigerde de inspraakmicrofoon te verlaten en eiste excuses, omdat hij eerder was afgekapt nadat hij Annabel Nanninga van Forum voor Democratie had beschuldigd van extreemrechtse sympathieën.

Van der Linde, terugblikkend: “Tot zover de vrijheid van meningsuiting.”

De rechtszaak

Over de rechtszaak maakt hij zich geen grote zorgen. “Ik ga er gewoon heen en we gaan het zien. De rechter moet de belangen afwegen tussen mensen die in het park recreëren, joggen, de hond uitlaten, en mensen zonder dak boven hun hoofd die niet nat willen regenen. Het belang van daklozen zou toch de prioriteit moeten zijn in één van de rijkste landen ter wereld? Of vindt de rechter recreërende Vondelparkgebruikers belangrijker? Welke kant gaat dit land op? De juridische of de menselijke?”

Van der Linde denkt het antwoord al te weten. “Gelukkig is Halsema van de VVD. Laten we hopen dat we de volgende keer een burgemeester van GroenLinks krijgen. Is die cynisch genoeg, of wil je cynischer?”