Activist belt kinderen Halsema ‘s nachts uit bed

De ambtswoning op Herengracht 502. Beeld anp

In een audio-opname die in handen is van GeenStijl is te horen hoe Van der Linde via de intercom zijn beklag doet over een dakloze die op straat ligt. “Hallo? Hallo? Ik ben Frank van der Linde. Er ligt een dakloze op straat, die is verkleumd en ziek en de handhavers willen...” Al voordat hij zijn zin af kan maken, reageert de burgemeester hierop met: “Je hebt mijn kinderen net wakker gemaakt. Je bent niet goed bij je hoofd.”

Frank van der Linde, zelf dakloos, is geen onbekende voor Halsema en het stadsbestuur. Eind augustus stond hij voor de rechter in een kort geding om een daklozencamping die de activist in het Vondelpark wilde starten. De gemeente verbood de komst van de camping, maar Van der Linde zette zijn plan door. “De gemeente moet zorgen voor meer opvang voor daklozen. Het probleem is nijpend, maar bij de gemeente gaan geen alarmbellen af,” zei hij toen. De uitspraak van de voorzieningenrechter luidde dat de daklozencamping niet door mocht gaan.

De activist plaatste zelf een video op zijn Twitterpagina waarin hij aankondigt de ‘beschermvrouwe van de daklozen’ om hulp te vragen voor de erbarmelijke situatie van een dakloze man.

Halsema boos door de intercom, nadat ik zei dat er een dakloze op straat ligt die verkleumd is en ziek: 'Je hebt m'n kinderen wakker gemaakt, je bent niet goed bij je hoofd.' https://t.co/plEWeZTZqJ Frank van der Linde

Drukbezochte ambtswoning

Eerder wisten ook anderen de woning van burgemeester Halsema te vinden. In september vorig jaar kraakte het vluchtelingencollectief We Are Here een pand om de hoek van de ambtswoning. Met de bezetting van het gebouw aan de Leidsegracht, gelegen op enkele honderden meters van het huis van Halsema, wilde de groep in gesprek met haar komen.

Ook dit jaar meldden demonstranten zich voor de ambtswoning aan de Herengracht. Zo stonden er op 15 april Ajaxsupporters voor Halsema’s deur met de oproep tot een nieuwe entrada. Aanleiding hiervoor was het volgens de AFCA buitensporige geweld dat de politie tegen de supporters gebruikte rond de wedstrijd Ajax-Juventus eerder die week.

In mei was het weer raak. Ter hoogte van de ambstwoning blokkeerden ruim zeventig boten de Herengracht uit protest tegen het nieuwe vaarbeleid.