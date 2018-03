Actieweek moet nood lerarentekort duidelijk maken

We lopen op ons tandvlees Paul van Hattem van basisschool de Klimop

De website www.lerarentekort.nu laat de grootte van het probleem al dagelijks zien. De landelijke website die in de slipstream van actiegroep PO in actie is begonnen, houdt dagelijks bij hoe veel klassen in het basisonderwijs naar huis zijn gestuurd of iemand anders dan hun normale juf en meester voor de klas hebben.



Noodmaatregelen

In de negen weken dat de website bestaat zijn landelijk al meer dan 253.000 leerlingen geconfronteerd met noodmaatregelen door het lerarentekort. Concreet in Amsterdam moesten zeker negen scholen op de laatste dag voor de krokusvakantie hun leerlingen naar huis sturen of een (onbevoegde) vervanger voor de klas zetten.



Invallers zijn nauwelijks meer te vinden.



"We lopen op ons tandvlees," zegt Paul van Hattem van basisschool de Klimop. "En door de concierge of ander ondersteunend personeel als vervanger te moeten inzetten, teren we ook op hen in."



Rek is eruit

Ouders klagen regelmatig bij scholen dat hun kinderen weer werden ondergebracht in andere klassen of zelfs naar huis zijn gestuurd. Schoolbesturen voelden zich daardoor genoodzaakt ouders op het hart te drukken dat ze er echt alles aan doen, maar dat de rek eruit is.



De actieweek moet ouders informeren maar vooral een dringende oproep zijn aan de politiek om stevige maatregelen te nemen. Recente initiaiteven als starterswoningen voor leraren, subsidie voor zij-instromers en ruimere reis-en parkeervergoedingen zijn nog niet voldoende.



De petitie wordt na de verkiezingen aan het nieuwe college aangeboden.



Op woensdag 14 maart staken leraren in het basisonderwijs in Noord-Holland ook weer voor hogere salarissen en een algere werkdruk. De op=op-week hoort daar niet bij, maar sluit er wel bij aan, zegt een woordvoerder van Bbo.



"Het lerarentekort gaat ook over een gebrek aan goede betaling en werkdruk. Het vak van leraar is daardoor minder aantrekkelijk."