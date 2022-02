Actievoerders van Extinction Rebellion gearresteerd na bezetten ING-kantoor

Actievoerders van Extinction Rebellion bezetten de lobby van het ING-kantoor in Zuidoost. Beeld Extinction Rebellion

Investeringen in fossiele industrie

De actievoerders willen dat ING stopt met investeren in de fossiele industrie, zoals kolencentrales en grootschalige gaspijpleidingen. Kwadijk “We gaan pas weg als er iets veranderd, een toezegging van ING waarin ze bijvoorbeeld zeggen dat ze hun investeringen de komende twee jaar terugtrekken.” Hij hoopt op een dergelijke afloop, mede doordat Pensioenfonds ABP eerder ook heeft toegezegd te stoppen met beleggen in de fossiele industrie. “Daar zitten we nu niet meer in de lobby.”

De lobby van het ING-kantoor in Zuidoost werd rond 15.00 uur bezet. Bij het betreden van het pand is de groep niet tegengehouden. Ook wordt de toegang niet geblokkeerd, aldus Kwadijk. Op verschillende spandoeken staan teksten als ‘Stop fossiele financier ING’ en ‘Climate Crime Scene’. Ook zijn kruiwagens met kolen leeggestort op een stuk zeil.

Rond half 10 kwam de politie om de 12 actievoerders die zich nog in het pand bevonden te arresteren. Een deel ging vrijwillig mee, andere lieten zich wegdragen.

Een woordvoerder van ING zegt verrast te zijn door de actie, omdat het gesprek met de klimaatactivisten volgens hem constructief geweest was. De bank zegt de portefeuille aan investeringen in olie en gas af te bouwen. Ook zal de financiering van kolen volgens ING per eind 2025 nagenoeg 0 zijn. “Maar het stoppen van financiering per vandaag of morgen, dat is niet realistisch”, aldus de woordvoerder.