Actievoerders ‘sluiten’ KFC-filiaal om vogelgriep

Beeld Marc Kruyswijk

Volgens een medewerkster van het filiaal is er geen gevaar: zij trof het filiaal zo aan toen ze vanmorgen op haar werk kwam. “Dit is een actie van dierenactivisten. Niet zo leuk, want ik werk hier. We kunnen het er gelukkig af halen en dan gaan we straks gewoon open.”

Beeld Marc Kruyswijk

De actievoerders lijken aandacht te willen vragen voor de vogelgriepvariant H5N8. Voor zover bekend onderging een KFC-filiaal in Utrecht dezelfde behandeling. De afgelopen weken werd op meerdere plekken omringende landen en op enkele pluimveebedrijven in Nederland al vogelgriep vastgesteld. Op 29 december werd bekend dat op meerdere bedrijven in het midden van Duitsland de vogelgriep was gesignaleerd.