Actievoerders Lutkemeerpolder willen terrein niet verlaten

Een groepje volkstuinierders in de Lutkemeerpolder. Beeld Dingena Mol

De politie was maandagmorgen ter plaatse om de actievoerders langs de rand van Osdorp te verwijderen. “De politie zei dat als we zelf niet zouden vertrekken, er geweld gebruikt zou worden,” zegt Kees, een van de circa zestig actievoerders die het gebied verdedigen. Toch denkt hij er niet aan het terrein te verlaten.

“We hebben het geprobeerd met een manifest, met een petitie en nu dat ­allemaal niets uit lijkt te halen, moet het op een andere manier. Het is het tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit is voor ons nog geen verloren zaak.”

Sinds zaterdag verblijft een deel van de bezetters in tenten op het terrein om te voorkomen dat ontwikkelaar GEM aan de slag kan met het dempen van sloten als voorbereiding op de bouw van distributiecentra, die voor het gebied staan gepland. Volgens de ontwikkelaar is de komst van een eerste distributiecentrum bijna rond.

Ultimatum

Dat de polder langs de rand van ­Osdorp moet plaatsmaken voor een bedrijventerrein, werd al tien jaar ­geleden besloten door de gemeente. Actievoerders hoopten vorig jaar dat GroenLinks, dat net de grootste partij van de stad was geworden, daar een stokje voor zou steken. De gemeente is immers mede-eigenaar van GEM Lutkemeer, de ontwikkelaar van het gebied.

“Het is behoorlijk pijnlijk voor deze gemeente, die te boek staat als progressief, als de bouw doorgaat,” zegt Kees. Uiterlijk zondag moest de actiegroep van de rechter het terrein verlaten. “Wij voeren dat arrest nu uit,” zegt een woordvoerder van de politie. Maandagmorgen is de actievoerders een nieuw ultimatum gesteld: kwart voor elf. Desondanks is het terrein niet verlaten. De politie trof daarop voorbereidingen voor ontruiming.