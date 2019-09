Actievoerders Lutkemeerpolder vestigen hoop nu op politiek

Een actievoerder wordt opgepakt en het terrein afgedragen. Het bezette stuk land in de Lutkemeerpolder is ontruimd door de politie. De actievoerders boden lang weerstand. Niet iedereen verliet vrijwillig het terrein. Beeld Dingena Mol

Zonnebloemen van vier meter hoog zou je toch eigenlijk zonnebomen moeten noemen? Zelfs nu de politie in aantocht is, blijven de bezetters van een deel van de Lutkemeerpolder pronken met de oogst van deze zomer. Voor de klimaatactivisten demonstreert het nog maar eens hoe vruchtbaar deze landbouwgrond is, de laatste kleiakkers van Amsterdam.

Volkstuinen

Sinds mei hielden ze hier een strook weiland bezet door daar volkstuinen aan te leggen. De rechter oordeelde dat het per 1 september afgelopen moest zijn, maar op een oogstfeest demonstreerden de bezetters afgelopen weekend nog meer eens wat er volgens hen op het spel staat nu de gemeente vasthoudt aan het plan van tien jaar geleden om hier een bedrijventerrein aan te leggen.

Als je het de activisten van Behoud Lutkemeer vraagt, zijn de geplande distributiecentra niet nodig. Even verderop staat nog bedrijventerrein leeg. Gebruik dit groen nou voor stadslandbouw, vinden zij, als alternatief voor voedsel dat van over de hele wereld wordt geïmporteerd. En dat GroenLinks het als grootste partij in de gemeenteraad niet met ze eens is, zit ze nog het meest dwars.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) en burgemeester Femke Halsema - allebei lid van GroenLinks - zijn de gebeten hond. “Verschrikkelijk dat Femke Halsema hier geen stokje voor steekt,” zegt de jonge vrouw die optreedt als woordvoerder van Behoud Lutkemeer, als de politie de strook polderland uitkamt en een activist wegdraagt aan vier ledematen. “Terwijl de gemeente net de klimaatnoodtoestand heeft uitgeroepen.”

Vastgetekend

De politie geeft de activisten een voor een de keus: over de brug of ze worden gearresteerd. De meesten kiezen eieren voor hun geld. Tegen het einde van de middag zijn op het terrein nog maar twee bezetters achtergebleven. De een zit hoog en droog op een soort stellage, de ander heeft zich vastgeketend aan de stalen tentstokken van een yurt. “Ik wil dat ze er moeite voor moeten doen om me hier weg te halen. Dat ze kosten moeten maken en het volgende keer wel uit hun domme hoofd laten,” zegt hij.

Een graafmachine van projectontwikkelaar SADC rijdt intussen de groenten aan gort. Net als de politie heeft SADC tientallen mensen op de been om de tuinen te ontmantelen en sloten te graven ter voorbereiding op de bouw. Sommige activisten kunnen het niet met droge ogen aanzien: daar gaan hun boontjes, hun pompoenen en hun komkommers.

Nog steeds hebben ze hun hoop gevestigd op de politiek. Ook de gemeente Amsterdam is immers aandeelhouder van SADC. “Wat kunnen we anders doen?” zegt de woordvoerder. “We hebben ons lichaam in de strijd gegooid, maar je ziet het: ze komen met bulldozers en arrestantenbusjes.” Dus bij het vallen van de avond zouden de activisten zich nog melden bij de gemeenteraadsfractie van GroenLinks, met lisdodden en zonnebloemen uit de Lutkemeerpolder.

Actievoerders in de Stopera