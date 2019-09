Actievoerders gaan Lutkemeerpolder permanent bezetten

Een groepje volkstuinierders oogst groenten om soep en couscous te koken. Een groep heeft in de Lutkemeerpolder volkstuinen aangelegd. Beeld Dingena Mol

Op de plek van de polder moet een bedrijventerrein komen. De gemeente heeft hiertoe al tien jaar geleden besloten. De actievoerders vinden echter dat natuurgebied bebouwen niet meer van deze tijd is. Op diverse manieren zullen zij zich tegen de bouwactiviteiten gaan verzetten, het bezetten van de polder is er daar een van.

‘De aanwezigen nodigen de politieke hoofdrolspelers uit om samen op hele korte termijn de mogelijkheden voor behoud te onderzoek,’ schrijven de actievoerders in een persbericht. ‘Worden de bulldozers en zandvrachtwagens toch op de polder afgestuurd, dan zullen veel mensen zich daartegen verzetten.’

Het is niet uitgesloten dat sommige actievoerders bereid zijn ver te gaan om de bouw van het bedrijventerrein tegen te gaan. Vorig jaar kwamen er 750 sympathisanten af op een actie. “Uiteindelijk denk ik dat er best mensen zijn die de vrachtwagens met zand willen tegenhouden,” zei Kees Hudig vrijdag in Het Parool namens de bezetters.