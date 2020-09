Actievoerders blokkeren bouwwerkzaamheden Lutkemeerpolder

Zo’n zeventig actievoerders hebben zich maandagochtend gekeerd tegen het begin van bouwwerkzaamheden in de Lutkemeerpolder, waar een bedrijventerrein gepland staat. De maaimachine die om te beginnen het gras zou maaien, werd tegengehouden.

Een aannemer zou maandagmorgen beginnen met graafwerkzaamheden, zo ontdekten de actievoerders uit een brief die vrijdag naar buurtbewoners werd gestuurd. Aan de westkant van het te ontwikkelen bedrijventerrein zou een sloot uitgegraven worden. De grond zou worden gebruikt voor de plek waar later een distributiecentrum moet komen.

De actiegroep Behoud Lutkemeer probeert al langer om de polder ten westen van Osdorp groen te houden. In alle vroegte waren zo’n zeventig actievoerders opgetrommeld. Later kon de maaimachine op last van de politie toch het terrein op.

Zo’n tien jaar geleden besloot de gemeente al dat de polder plaats moet maken voor een bedrijventerrein. Toen de plannen eerder dit jaar concreter werden, bleek dat er een koper is voor een kavel van 5,5 hectare. Deze grond omvat ook deels de akkers van biologische boerderij De Boterbloem.

Distributiecentrum

Bekend is dat er een distributiecentrum gepland staat. Zowel projectontwikkelaar SADC als wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) hebben tot dusver niet willen zeggen van welk bedrijf, met als verklaring dat het gaat om een beursgenoteerd bedrijf.

Het volbouwen van de polder leidde vorig jaar al tot protesten, met onder meer een actiekamp dat 750 mensen trok. De actiegroep heeft als doel om ‘de laatste groene landbouwgrond’ langs de westrand van de stad te redden.

Bezetting

De polder is zelfs een tijdje bezet vorig jaar: de rechter moest eraan te pas komen om de bezetting te beëindigen. Het steekt de omwonenden vooral dat er even verderop een leegstaand bedrijventerrein is dat niet wordt gebruikt. In plaats daarvan moet de polder het ontzien.

De actiegroep roept ook op maandagavond bij de Stopera een lawaaiprotest te organiseren, met ‘vuvuzela's, megafoons en andere luide dingen’. Behoud Lutkemeer voerde eerder dit jaar al een ludiek protest bij de Stopera: zo ging men met een hoogwerker voor het stadhuis staan. Toen inspreken bij de gemeenteraadsvergadering door het coronavirus geen optie was, probeerden de actievoerders van zich te laten horen vanuit de hoogwerker.