Actieplan van Schiphol tegen drukte is nauwelijks meer dan een opsomming van ambities

Ook op Hemelvaartsdag stonden er weer ellenlange rijen in de luchthaven. Beeld ANP

Donderdag presenteerde Schiphol haar actieplan om de druktechaos die de luchthaven sinds begin mei in de greep houdt, nadat overleg met de vakbonden op woensdag nog geen resultaat had opgeleverd en eerder ook gesprekken met luchtvaartmaatschappijen nog geen uitweg boden.

Het actieplan, dat de Schipholtop donderdag niet wilde toelichten, is dan ook niet veel meer dan een opsomming van ambities. Meer een verlanglijstje dan een oplossing voor de overvolle terminals, ellenlange wachtrijen en overwerkte medewerkers.

Het zijn twee A4'tjes met mantra's die al weken op Schiphol circuleren — en al jaren als aanhoudende pleidooien van vakbonden worden meegerekend. Met een banenmarkt, een wervingscampagne, een smeekbede bij vertrokken werknemers moeten de gaten in het personeelsbestand worden gevuld.

Oplopende agressie

Zonder inhoudelijke afspraken over ingrepen en geld zijn het vooral machteloze plannetjes in een tijd van algehele personeelstekorten. Want wie wil er op Schiphol aan de slag als elders voldoende werk is, na alle beelden over onafzienbare stromen reizigers, oplopende werkdruk en zelfs agressie?

Over de enige echt zinvolle ingreep, extra geld voor medewerkers, overlegt de luchthaven nog altijd met de beveiligingsbedrijven.

Het tekent de situatie op het vliegveld, waar niet alleen het landelijke personeelstekort voor problemen zorgt, maar ook het steevast uitbesteden van geld kostende werkzaamheden, zoals schoonmaak, afhandeling van reizigers en bagage- en veiligheidscontroles.

Woensdag nog spraken luchthaven en vakbonden urenlang over een arbeidsakkoord, met hogere kwaliteitseisen voor het werk, een betere beloning, betere arbeidsvoorwaarden, een andere reorganisatie van werk en aanbestedingen op de luchthaven. Vooralsnog zonder resultaat.

Schipholtoeslag

Maandag wordt daarover verder gesproken. De tijd dringt. Vakbond FNV heeft al aangekondigd dat er acties komen als er niet voor komende woensdag een akkoord ligt. CNV wil alleen een akkoord als daar een significante ‘Schipholtoeslag’ in staat.

Schiphol bevestigt dat nog altijd wordt overlegd over de maatregelen uit het actieplan. “Het overleg is constructief,” zegt een woordvoerder. “Ons gezamenlijk streven is om er voor 1 juni uit te komen.”

Het zijn hoe dan ook oplossingen die pas over weken of maanden echt vruchten afwerpen. In de tussentijd wil de luchthaven de drukte-aanpak verder stroomlijnen.

De informatie aan reizigers moet verbeterd worden, er komt extra personeel — tot gepensioneerden aantoe — die de rijen laten doorstromen en extra bagageteams omdat door alle oponthoud nog altijd vluchten zonder bagage vertrekken.

Weinig vertrouwen

De grootste slachtoffers van de druktecrisis — de reizigers — hebben daar weinig vertrouwen in. Die spreken inmiddels met hun portemonnee. Ticketsites en touroperators zien het aantal boekingen via regionale vliegvelden of luchthavens in buurlanden scherp stijgen.

En donderdag beperkte KLM tijdelijk de verkoop van lastminutevliegtickets vanaf Schiphol en stond de maatschappij ongestraft omboeken van vluchten toe, onder druk van de passagiers die het volgens de maatschappij niet langer aandurven vanaf Schiphol te vertrekken.

De gifpil die topman Dick Benschop begin deze maand op tafel legde, ligt er immers nog altijd: een verplichte beperking van het aantal vluchten deze zomer, op basis van de beschikbare medewerkers.

Woensdag kwam de luchthaven al met een vrijwillige regeling, waarbij luchtvaartmaatschappijen hun rechten op een ‘slot’ (een start of landing) tijdelijk kunnen inleveren zonder dat die vervolgens — zoals normaliter — aan een andere maatschappij wordt uitgedeeld.

Vakanties in het water

Daarmee hoopt Schiphol het aantal vluchten tussen begin juni en eind augustus te temperen van 126.000 naar 90.000. Wordt dat aantal niet gehaald en lopen de wachtrijen te ver op, dan houdt de luchthaven de deur open voor een dwingende ingreep, een zogeheten local rule.

Alle luchtvaartmaatschappijen — KLM, Transavia en EasyJet voorop — moeten dan naar rato vluchten inleveren. En dat zal betekenen dat er heel wat meer vakanties in het water vallen.