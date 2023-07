Actieplan moet ‘bizar lange’ wachtlijsten voor hulp bij het huishouden indammen

Beeld Getty Images/iStockphoto

De gemeente begint een pilot met een huishoudcoach, die mensen moet adviseren hoe ze bepaalde huishoudelijke klusjes thuis zelf kunnen doen. Nieuwe cliënten krijgen geen wekelijkse, maar tweewekelijkse hulp. En de gemeente gaat benadrukken dat de overheid vanaf 2026 de hulp bij het huishouden waarschijnlijk weer inkomensafhankelijk maakt. De hoop is dat draagkrachtige Amsterdammers dan nu al kiezen voor een commerciële hulp, zodat de druk op de gemeentelijke hulp bij het huishouden afneemt.

Met een lange lijst maatregelen, waarvan een deel nog nader moeten worden onderzocht, wil het college de wachttijden, die in sommige delen van de stad zijn opgelopen tot achttien maanden, drukken. Het zogeheten actieplan is in samenwerking met de buurtteams, Cliëntenbelang Amsterdam en de thuiszorgaanbieders tot stand gekomen. In de raadsbrief, die Zorgwethouder Alexander Scholtes woensdag naar de gemeenteraad stuurt, staat ook dat Cliëntenbelang Amsterdam betwijfelt of de maatregelen op de korte termijn voldoende effect hebben.

Meer dan duizend Amsterdammers op de wachtlijst

Niet alleen zou het budget dat de gemeente uittrekt om dit probleem aan te pakken (een half miljoen) volgens de belangenbehartiger te laag zijn, ook gaan de maatregelen niet ver genoeg. Cliëntenbelang pleitte eerder in een manifest voor nog meer aanpassingen, zoals de inzet van nietgecontracteerde partijen. Ook zou Cliëntenbelang graag zien dat een ‘dienstencheque’ wordt ingevoerd, waarmee mensen iemand uit eigen kring of van een schoonmaakbedrijf kunnen inzetten. De gemeente gaat deze maatregelen wel onderzoeken. In het oog springt ook een pilot waarbij mensen op de wachtlijst een robotstofzuiger krijgen.

Er staan in Amsterdam tussen de 1100 en 1500 mensen op de wachtlijst voor hulp bij het huishouden. Cliëntenbelang Amsterdam maakt zich al jaren grote zorgen over deze ontwikkeling. De belangenbehartiger waarschuwt dat mensen in een verwaarloosd huis zitten of van lieverlee zelf hun huis pogen schoon te maken, met alle risico’s op vallen van dien.

Scholtes noemt de wachtlijsten bij de hulp bij het huishouden een van de ‘taaiste problemen’ in zijn portefeuille, ook vanwege de grote personeelstekorten in deze sector. “Ik maak me daar ook echt zorgen over. Het is schrijnend dat mensen die behoefte hebben aan hulp bij het huishouden daar zo lang op moeten wachten. Er ligt geen makkelijke oplossing. Dat zie je terug aan de enorme lange lijst aan mogelijke maatregelen in het actieplan.”

Particuliere hulp

Het actieplan telt 29 punten. “We moeten inzetten op behoud van personeel, maar we moeten ook werken aan het aantrekken van nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd moeten we kijken of bepaalde cliënten meer zelfredzaam kunnen worden. Kunnen ze toch meer zelf doen?” Een belangrijke slag is volgens Scholtes te maken als Amsterdammers die zich een particuliere hulp kunnen veroorloven, dat ook gaan doen.

Op 1 januari 2019 schafte het rijk de inkomensafhankelijke eigen bijdrage af. Daardoor wendden steeds meer Amsterdammers met een middelhoog of hoog inkomen zich tot de gemeente voor hulp bij het huishouden, en schoot de wachtlijst omhoog. De oproep van de wethouder is: als je het zelf kan betalen, doe dat dan.

Grote verschillen in de stad

Een deel van de maatregelen richt zich op efficiënter werken. Nu heeft elke aanbieder zijn eigen wachtlijst en dat zorgt voor grote verschillen in de stad. De wachtlijsten variëren van zes tot achttien maanden. In Zuid en West zijn de wachttijden het langst. Een wens van de gemeente is om met één centrale wachtlijst te gaan werken, iets wat nu technisch gezien nog niet mogelijk is. Daar wordt aan gewerkt. Ook moeten aanbieders de situatie van de cliënten op de wachtlijst monitoren, om zo beter zicht te krijgen wie de hulp het hardst nodig heeft.

De meeste maatregelen gaan na de zomer in. Scholtes: “We hopen dat de langste wachtlijsten, die van achttien maanden, wat bizar lang is, eind dit jaar zijn teruggelopen tot maximaal vijftien maanden. Natuurlijk is het pas geslaagd als de wachtlijsten er niet meer zijn, maar we moeten realistisch zijn: ook met dit plan gaan we de wachtlijsten niet op korte termijn wegwerken.”