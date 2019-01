Actiegroep Xs4all wil met investeerder praten

KPN kondigde eerder aan te stoppen met de merknaam Xs4all. Met de nieuwe strategie reageert KPN op de toegenomen concurrentie van onder meer VodafoneZiggo en het nieuwe fusiebedrijf T-Mobile/Tele2. De provider wil zo de aandacht richten op één sterk hoofdmerk, KPN zelf.



Dat leidde tot veel protesten bij Xs4all-abonnees, een petitie werd meer dan 45.000 keer ondertekend. Afgelopen maandag kondigde de actiegroep aan dat er hoe dan ook een alternatief komt voor Xs4all, of KPN nou meewerkt, of niet. Het comité zei met partijen te gaan praten die daarbij kunnen helpen.



Marketingblunder

Het eerste wapenfeit is een open brief die is gestuurd aan Bruce Flatt, de topman van Brookfield. Daarin vraagt de groep om een kans om haar ideeën aan Flatt te tonen. Het schrappen van de naam Xs4all zou 'een epische en onvergeeflijke marketingblunder' zijn, schrijft de actiegroep.



Xs4all kan voor Brookfield 'het innovatieve boegbeeld van technologische durf en eerlijke zorg voor privacy en veiligheid' worden.



De open brief is ondertekend door publiciste Kirsten Verdel, oud-Xs4all-woordvoerder Sjoera Nas, internetpionier Marleen Stikker en voormalig Xs4all-directeur Doke Pelleboer.



