Actiegroep wil wegen blokkeren voor beter klimaat

De groep spreekt over 'swarming'. Een tactiek waarbij met relatief weinig mensen het dagelijks leven ontregeld wordt. "We weten dat mensen boos gaan worden, dat hebben we ingecalculeerd," vertelt woordvoerder Tiem van der Deure.



"Maar we zullen respect uitstralen en willen ook koekjes gaan uitdelen. We willen laten zien dat het niet voor de lol is en dat dit nou eenmaal moet."



Blokkades

'Verschillende groepen, verspreid door Amsterdam, blokkeren telkens zeven minuten lang een weg, met ontregeling van het verkeer tot gevolg. Hoewel voor elk individu de impact klein zal zijn (iets later op het werk), raken we de economie en dwingen we politici te reageren,' is te lezen op de website van de actiegroep.



"Het probleem is zo enorm groot en complex, daar moeten we bij stilstaan," aldus van der Deure. "Een van de kernwaarden is dat het geweldloos en vreedzaam gebeurt."



De actiegroep was eerder verantwoordelijk voor de actie op de Zuidas waarbij mensen 'dood neervielen'.