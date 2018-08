Actiegroep wil vergunning om park een jaar als park te gebruiken

De organisatie vindt dat er te veel evenementen in de stad zijn, waardoor parken niet door de bewoners gebruikt kunnen worden. "Parken zijn vaak twee weken afgesloten voor een feestje voor een paar mensen dat twee dagen duurt. De balans is volstrekt zoek," zegt Denise Eikelenboom, een van de intitiatiefnemers.



De actiegroep, die zich Mokum Reclaimed noemt, kent elkaar via Twitter en van debatavonden over de balans in de stad. "We zijn regelmatig met politici in discussie gegaan om het probleem aan te kaarten, maar de politiek is doof."



Crowdfundcampagne

Daarom besloten ze over te gaan tot een ludieke actie en een vergunning voor een jaar aan te vragen. Er is een crowdfundcampagne opgezet om de voor de vergunningsaanvraag benodigde € 4.250 bij elkaar te krijgen. Ook juridisch advies is welkom.



Eikelenboom benadrukt dat ze niet tegen evenementen is. "Maar laat organisaties geschikte locaties afhuren, zoals bijvoorbeelde de Ziggo Dome. Er is iets fundamenteel mis als bedrijven gratis openbare ruimte krijgen om een commercieel feest te organiseren, terwijl bewoners niet van het park gebruik kunnen maken."



Als de vergunning wordt verleend, worden de Amsterdamse parken en pleinen 365 dagen per jaar opengesteld voor bezoekers die willen genieten van het 'evenement', namelijk "dat het een park is waar een park voor bedoeld is".



