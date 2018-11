Actiegroep wil rustdagen Amsterdamse parken reserveren

De vergunningsaanvraag voor het evenement, of eigenlijk anti-evenement, is een reactie op het aantal besloten evenementen en festivals in de openbare ruimten in Amsterdam. Zo werd een deel van het Sloterpark voor 16 dagen afgesloten voor het festival Loveland.



Gedurende het Jaar van het Park en Plein wordt - mocht de aanvraag worden goedgekeurd - ieder park en plein in de stad een aantal dagen gereserveerd. Op deze 'evenementendagen' is er juist geen versterkte muziek en zijn er geen podia of horeca aanwezig. Zo wil Mokum Reclaimed ervoor zorgen dat er geen andere festivals op die dagen kunnen plaatsvinden.



'Tijdens de diverse evenementendagen gaat het erom dat het park of plein vrij is van traditionele evenementen met geluid, eetgeuren, drank, afval van verpakkingsmateriaal, generatoren en blokkades. Zo kunnen mensen, Amsterdammers en bezoekers, het park of plein beleven zoals het bedoeld is,' staat in de vergunningsaanvraag.



Crowdfundcampagne

Om de vergunning te bekostigen hielden de actievoerders deze zomer een crowdfundcampagne. Binnen twee weken haalden ze hun streefbedrag van 4.250 euro op. Dat is het bedrag dat de gemeente vraagt voor de aanvraag van een vergunning voor een festival of evenement.



De plannen van Mokum Reclaimed zoals beschreven in de vergunningsaanvraag, zijn overigens wel een light-versie van het aanvankelijke idee. De groep, die elkaar kende via Twitter en debatavonden over de balans in de stad, wilde aanvankelijk een vergunning aanvragen om alle Amsterdamse parken en pleinen het hele jaar door als vrije openbare ruimte te reserveren.



Een woordvoerder van de gemeente wees er echter destijds op dat dat geen kans van slagen zou hebben omdat de gemeente geen jaar lange vergunningen voor evenementen verstrekt.



Lees ook: Nieuw beleid zorgt niet voor minder festivaloverlast en 'Waarom geeft de gemeente gratis een park weg voor een festival?'