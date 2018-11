Actiegroep tegen UvA: acties als Valkhoff baan niet terugkrijgt

'Rudolf is meer dan de docent die Algemene Cultuurwetenschappen het studeren waard maakte,' schrijft de groep in een persbericht. 'Hij is de énige docent die zich niet heeft laten bang maken om koste wat kost voor de rechten van studenten op te komen en daarmee trouw is gebleven aan zijn promotie-eed.'



Valkhoff werd in januari 2016 officieel ontslagen door de universiteit, nadat hij in september 2015 op non-actief werd gesteld.



Een jaar geleden verklaarde de rechtbank Noord-Holland het ontslag van de voormalig UvA-docent geldig. Hij is het daar niet mee eens en vecht de beslissing aan.



Valkhoff zei dat hij op basis van zijn deelname aan de studentenprotesten van 2015 werd ontslagen, maar de UvA gaf aan dat het op inhoudelijke gronden was. Hij zou onvoldoende als docent functioneren.