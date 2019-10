Actiegroep Niet Te Koop uit woning Oud-West gezet

Bezetters en steunbetogers voor de deur van Borgerstraat 75. Beeld Gerard Schuitemaker

De politie zegt dat er op het moment van de ontruiming één persoon in de woning aanwezig was. Die is zonder verdere ongeregeldheden uit de woning gezet. Het appartement is weer overgedragen aan Stadgenoot. Woordvoerder van Stadgenoot Pim de Ruiter laat weten dat de woning in goede staat is achtergelaten. “We zetten nu iemand in de woning als anti-kraak om een nieuwe bezetting te voorkomen.”

Actievoerder Gerard Schuitemaker van de Huurdersvereniging Oud-West blijft strijdlustig. “Woensdag hebben we beraad met de hele groep en dan kijken we verder. De problemen met de verkoop van sociale huurwoningen blijven bestaan en we willen dat blijven aankaarten.”

Borgerstraat 75, een benedenwoning van 54 vierkante meter, werd onlangs door woningcorporatie Stadsgenoot te koop gezet voor 300.000 euro. Actievoerende huurders van onder andere de Huurdersvereniging Centrum, Oud-West en Huurdersbelang Zuid, willen niet dat woningcorporaties aantrekkelijke sociale huurwoningen in het centrum verkopen en bezetten de woning. “De corporaties laten de kassa rinkelen, terwijl Amsterdammers om die huizen zitten te springen,” zei Schuitemaker eerder tegen Het Parool.

Aangifte

De woningcoöperatie deed vorige week aangifte nadat de actievoerders besloten langer te blijven dan eerder aan de organisatie was aangegeven. De Ruiter voegt toe dat Stadgenoot ruim binnen binnen de gemaakte afspraken met de gemeente opereert. “Netto voegen we zowel binnen als buiten de Ring meer woningen toe dan we verliezen door sloop en verkoop. Dat we de sociale huur in de uitverkoop zetten, zoals de actievoerders beweren, is onjuist.”

De actievoerders hebben contact met de SP en GroenLinks en hopen dat zij deze kwestie in de gemeenteraad aan de kaak stellen. “Ik wijs ook burgemeester Halsema op haar verantwoordelijkheid. We hopen dat ze de corporaties nu eindelijk gaat aanpakken,” aldus Schuitemaker. Ze zijn voorlopig niet van plan zich neer te leggen bij de verkoop van de woning. “We blijven strijden voor het behoud van Borgerstraat 75 als sociale huurwoning.”