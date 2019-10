Actiegroep Niet Te Koop blijft: ‘Dan arresteren ze ons maar’

Bezetters en steunbetogers voor de deur van Borgerstraat 75. Beeld Gerard Schuitemaker

Gerard Schuitemaker en Loes van Luijk, twee actievoerders van de Huurdersvereniging Oud-West, gaven maandag de doorslag met het besluit in de woning te blijven. Aanvankelijk zou Van Luijk zowel tegen Stadgenoot als een wijkagent hebben gezegd dat het idee was om na enkele dagen de bezetting van de sociale huurwoning te beëindigen.

“Maar uiteindelijk vertrekken we toch maar niet,” aldus Schuitemaker dinsdag. “Loes van Luijk heeft nu de politie verteld dat we onze strategie hebben gewijzigd. Dan arresteren ze ons maar. Als we voortijdig opgeven gaat Stadgenoot dit appartement gewoon verkopen. Dan blijft van onze actie niet meer over dan een ‘ludiek statement’. Maar wij willen dat er echt iets verandert.” Wat de actiegroep dwarszit is dat woningcorporaties nog steeds aantrekkelijke sociale huurwoningen verkopen waar ouderen in de stad om zitten te springen.

De bezetters, vooral oudere politici, activisten en vertegenwoordigers van Amsterdamse huurdersverenigingen, krijgen veel aandacht en steunbetuigingen. Zondag trok Niet Te Koop honderd bezoekers met de open dag op het adres van de gekraakte woning, onder wie Erik Flentge (SP) en Dorrit de Jong (GroenLinks).

Januskop

Maandag heeft de actiegroep aan een bestuurder van Stadgenoot een brief overhandigd. Daarin werd de woningnood en de behoefte aan sociale huurwoningen aangekaart. Verkoop van sociale huurwoningen is daarom niet acceptabel volgens de actiegroep. Later is ook een mail gestuurd waarin een gesprek werd geëist.

Woordvoerder van Stadgenoot Pim de Ruiter laat weten dat de woningcorporatie inmiddels aangifte bij de politie heeft gedaan. “Ja, actievoerders hebben een januskop, twee gezichten. Aan de ene kant heb je de ouderen die slecht ter been zijn en willen dat ook deze woning behouden blijft. Die hadden beloofd dat ze er na een week symbolisch actievoeren uit zouden gaan. Ze hebben dat aan de wijkagent en aan ons verteld. Nu lijkt het erop dat de meer ‘hardcore actievoerders’ dit project hebben over genomen. We hopen dat het huis zo snel mogelijk ontruimd zal worden. Want nu is het appartement echt gekraakt.”

Wat betreft de aantijgingen van de actiegroep is Stadgenoot zich van geen kwaad bewust. De corporatie krijgt er tot 2023 volgens De Ruiter 699 sociale huurwoningen binnen de ring A10 bij en ook nog eens 748 extra sociale huurwoningen buiten de ring, na aftrek van sloop- en verkochte woningen.