Actiegroep Niet Te Koop bezet woning in West

De bezette woning aan de Cabralstraat. Beeld Niet Te Koop.

Woningbouwcorporatie Stadgenoot wil de woning, met een oppervlakte van 55 vierkante meter, voor 310.000 euro verkopen. Het gaat om een benedenwoning met tuin van 46 vierkante meter.

Het is een perfecte woning voor een ouder stel of alleenstaande, zegt een woordvoerder van de actiegroep. “Deze woning moet daarom behouden blijven. Toch wordt het weer verkocht, het gaat gewoon maar door. Wat ons ook irriteert: Stadgenoot zegt woningen bij te bouwen, maar dat zijn dan bijvoorbeeld eenkamerwoningen voor jongeren met een tijdelijk contract. Dat is niet te vergelijken met echte sociale, complete woningen waar mensen gewoon kunnen blijven wonen. Daarnaast doen ze net alsof het nodig is om dit soort woningen te verkopen, zodat ze nieuwe sociale woningen kunnen bijbouwen. Maar dat is onzin.”

De woning wordt bezet door een mannetje of tien. De groep blijft zitten totdat Stadgenoot besluit de woning uit de verkoop te halen en sociaal te verhuren. Volgens de woordvoerder wisselen leden van de actiegroep elkaar af, zorgen ze dat er altijd een paar man binnen zit. “We gaan morgen posters uitdelen aan de buurt. Wie ons wil steunen, kan iets op de ramen plakken.”