Actiegroep Niet Te Koop bezet sociale huurwoning in Oud-West

Eerdere bezettingsactie in de Borgerstraat in Oud-West. Beeld Ton Damen

Stadgenoot heeft de aantrekkelijke benedenwoning van 54 vierkante meter onlangs te koop gezet voor ongeveer 300.000 euro.

De actievoerende huurders van onder andere de Huurdersvereniging Centrum, Oud-West en Huurdersbelang Zuid, willen niet dat woningcorporaties aantrekkelijke sociale huurwoningen in het centrum verkopen. “De corporaties laten de kassa rinkelen terwijl Amsterdammers om die huizen zitten te springen,” zegt Gerard Schuitemaker van de Huurdersvereniging Oud-West. De actie van de huurdersverenigingen wordt gesteund door andere instanties als Fair City, Recht op Stad en de Bond Precaire Woonvormen.

Harde krakers

Het verschil met de harde krakers is dat Schuitemaker niet per se anoniem wil blijven. De actiegroep gaat openlijk de discussie aan met corporaties. Dingeman Coumou van Huurdersvereniging Centrum, tevens oud-lid voor GroenLinks in de voormalige stadsdeelraad Centrum, was ook aanwezig bij de bezetting. De groep verblijft al een paar dagen in de woning. Stadgenoot is ervan overtuigd dat de bezetters het appartement eind deze week verlaten, maar daar willen de krakers geen mededelingen over doen. Coumou: “Het risico bestaat dat Stadgenoot het huis dan alsnog te koop zet.”

Schuitemaker vindt het een schande dat corporaties sociale huurwoningen verkopen terwijl de woningnood in de stad extreem groot is. “Bejaarden kunnen geen benedenwoning vinden,” aldus Schuitemaker. “Vlak naast deze woning is het ondersteuningscentrum De Klinker. Daar komen elke dag mensen vragen of er een benedenwoning vrijkomt. Ze krijgen nul op het rekest. Maar die vrije woning is hier, wij zijn hier. Alleen wil Stadgenoot deze sociale huurwoning, die op de benedenverdieping is, te gelde maken. Wij vinden dat schandalig.”

Dezelfde actiegroepen hebben in 2016 de woning ernaast bezet. Toen zette Amsterdamse oud-wethouder Roel Walraven op 86-jarige leeftijd demonstratief het breekijzer tegen de voordeur van het appartement. Hij sympathiseerde met de actievoerders. Ook dit jaar had hij erbij willen zijn, maar zijn gezondheid laat dat niet toe.

Aangifte

Woordvoerder Pim de Ruiter van Stadgenoot spreekt van eigenrichting. “We doen aangifte en verhalen de schade op de actievoerders.” Hij laat ook weten dat de corporatie op verzoek van de politie de aangifte tot 14 oktober aanhoudt. Volgens De Ruiter verkoopt de corporatie de woning alleen om het geld te gebruiken voor nieuwbouw. “Stadgenoot krijgt er tot 2023 699 sociale huurwoningen bij binnen de ring A10 en nog eens 748 woningen buiten de ring, netto, dus na aftrek van sloop- en verkochte woningen.”