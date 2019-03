Actiegroep komt met opvolger Xs4all

Dat laat actievoerder Kirsten Verdel weten. Donderdagochtend voert de groep actie bij het hoofdkantoor van Xs4all op Sloterdijk.



Eigenaar KPN maakte in januari bekend 'op termijn' met de merknaam Xs4all te stoppen en de bijbehorende diensten onder de vlag van KPN voort te zetten.



Een groep van oud-medewerkers, waaronder twee ex-directeuren, gelooft daar niet in en heeft inmiddels online 52.000 handtekeningen verzameld tegen het plan.



Xs4ever

Op een actievergadering, vorige maand in Amsterdam, liet de groep de oprichting van een eigen internetaanbieder onder de werknaam Xs4ever al doorschemeren. Volgens politica en publicist Verdel, zelf oud-helpdeskmedewerker, zijn die plannen inmiddels in een vergevorderd stadium.



De nieuwe internetaanbieder moet, net als Xs4all bij zijn oprichting in 1993, een ideële basis krijgen 'waarbij het eigendom niet is gericht op economisch gewin, maar op ideologische standvastigheid'.



Alliantie

"Er is een businessplan, er zijn mensen voor de techniek, marketing, financiën en juridische zaken," aldus Verdel. "Er er zijn gesprekken geweest met een aantal investeerders uit de bankenwereld, de wereld van goede doelen, telecom, private investeerders en techfondsen. En er wordt momenteel een alliantie gesmeed met bestaande bedrijven op het gebied van hosting, telefonie, infrastructuur en beveiligde mail."



Dat bedrijf zal een andere naam krijgen, omdat de merknaam Xs4all sinds 1999 eigendom is van KPN en dat concern om voor de hand liggende redenen niet bereid is die over te dragen.



De actiegroep heeft de hoop op een voortbestaan van Xs4all onder KPN-vlag nog niet opgegeven. "Wij roepen KPN nogmaals op met ons in gesprek te gaan. Als dat op niets uitloopt, dan volgt binnen afzienbare termijn een eerste stap naar oprichting waarbij klanten en medewerkers mee kunnen doen bij de oprichting van het nieuwe bedrijf."



