Actiegroep gaat strijd aan met festival Lente Kabinet: kort geding om vergunning

De opbouw van het Lente Kabinet is al begonnen in natuurgebied Het Twiske. Beeld Marc Driessen

Bars, podia, tenten: alles dat bij een festival hoort zal vrijdag in het Twiske zo goed als klaar staan voor het Lente Kabinet. Alleen de bezoekers, dj’s en personeel zullen nog ontbreken, maar of die zaterdag en zondag ook echt welkom zijn, hangt af van een kort geding dat actiegroep Hart voor het Twiske heeft aangespannen. De klacht: de provincie had het festival geen natuurvergunning mogen verlenen.

Nesten verstoord

José Berkhof van de actiegroep: “De 32.000 bezoekers van het festival, keiharde muziek en stikstofuitstoot van de opbouw zullen vogels verstoren in het broedseizoen. De regels in een Natura 2000-gebied zoals het Twiske schrijven voor dat de nesten niet verstoord mogen worden.”

Berkhof vervolgt: “Als ik zonder oordoppen naar een festival ga, loop ik gehoorschade op. Stel je voor wat het met een vogel doet,” zegt Berkhof. “Een vogel heeft geen oordoppen.”

Volgens de provincie is er echter niets mis met de natuurvergunning. “Wij hebben naar eer en geweten die vergunning afgegeven en verwachten dat de rechter daarin meegaat, maar dat is vrijdag afwachten natuurlijk,” zegt een woordvoerder. De provincie heeft de vergunning op advies van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied afgegeven. Ook die dienst zegt dat dat de vergunning voldoet aan de wet en de eisen die daaraan worden gesteld.

Lente Kabinet laat bij monde van Boye 't Lam weten dat ze het ‘erg belangrijk’ vinden dat actiegroepen gehoord worden en dat ze als organisatie ook ‘erg begaan’ zijn met de natuur en het Twiske. Bij deze actiegroep spelen echter vooral ‘onderbuikgevoelens en cherrypicking uit onzorgvuldig veldwerk’, zegt hij.

“We doen al sinds de eerste editie in 2014 onderzoek naar broedvogels met onafhankelijke ecologen. Voor, tijdens en na het festival worden nesten gerapporteerd, beschermd, gecontroleerd en gescand en de conclusie betreft dat er in al die jaren nog nooit een nest is verstoord,” aldus 't Lam. “De ransuil is een van de soorten die voor ons festival bijvoorbeeld onderzocht is. Deze vogel broedde op een tiental meter van het hoofdpodium van festival Amsterdam Open Air in het Gaasperpark. Uit monitoring bleek dat deze soort ongevoelig is voor de festivalactiviteiten.”

Dat mensen direct een gehoorbeschadiging oplopen op een festival als ze geen oordoppen dragen is ‘onzin’, volgens hem. Wel zijn oordoppen op het terrein te koop.

Kleine kans

Dat het kort geding pas een dag voor het festival dient, is aan de provincie zelf te danken, aldus Berkhof. “Wij kunnen pas naar de rechter als de vergunning er is, en die is pas op 9 mei afgegeven. Vervolgens had de rechtbank pas op 3 juni tijd.”

Ze schat de kans het kort geding te winnen laag in omdat de opbouw al begonnen is. “Het staat er allemaal al en dat zal de rechter meewegen. Maar festival eilân op Terschelling werd wel twee dagen van tevoren afgelast door een rechter. Dus we hopen dat de rechter het hart op de goede plaats heeft.” Mocht de actiegroep het kort geding verliezen, dan komt er sowieso een bodemprocedure, verzekert ze.

IJzervreter

Dat Berkhof eilân noemt, berust niet op toeval. Voor het kort geding krijgt Hart voor het Twiske advies van Theo van Gelder, van actiegroep Groene Ster Duurzaam. In Friesland staat Van Gelder bekend als de ijzervreter die met talloze procedures festivals rondom Leeuwarden het vuur aan de schenen legde. Ook adviseerde hij eilandbewoners van Terschelling in procedures tegen de gemeente rondom festival eilân. De provincie heeft er dus een geduchte tegenstander bij.

't Lam zegt dat bij het afgelasten van eilân ‘een andere situatie’ aan de hand was dan bij Lente Kabinet nu. “De reden dat die vergunning is komen te vervallen kwam destijds door een procedurele bevinding. Overigens hebben zij nu wel gewoon een vergunning. Het is fijn voor Hart voor het Twiske dat zij advies krijgen van Van Gelder, het is wederom geen ecoloog.”

Het is niet de eerste keer dat er gedoe is rondom de vergunningen van Lente Kabinet. Vorig jaar erkende de het college van Oostzaan dat Lente Kabinet jarenlang zonder de juiste vergunning had plaatsgevonden. De gemeente gaf wel een festivalvergunning af, maar de omgevingsvergunning ontbrak tot 2019. ‘t Lam zegt daarover dat ondanks die kwestie het Lente Kabinet altijd een natuurvergunning heeft gehad inclusief de ecologische toetsing.

Vertrouwen

Burgemeester Marvin Polak van Oostzaan vindt het jammer dat er nu een kort geding komt. “Lente Kabinet is er al jaren. Wij als gemeente hebben er vertrouwen in dat de provincie zijn taak als natuurbeschermer goed uitvoert. Dus wij kijken met vertrouwen naar deze zitting.”

‘t Lam zegt ook met vertrouwen naar het kort geding uit te kijken. “Wij vinden het belangrijk dat alle belangen worden meegenomen, het is een onderdeel in het proces. Een kort geding is een formaliteit in zo’n bezwarenprocedure. Als de provincie wordt gedaagd wordt er gekeken of de vergunning terecht vergeven is. Als je naar de vergunning kijkt zie je dat daar zware toetsingen aan vooraf zijn gegaan en daar voldoen wij aan.”