Actiegroep eist inzet gemeente Weesp voor meer kinderopvang

Brochures presenteerden Weespersluis als kindvriendelijk, perfect voor jonge gezinnen. "Maar er is helemaal geen plek voor onze kinderen," zegt Van der Baan. Hij woont nog in Oost, maar verhuist per juni met zijn vrouw en kinderen naar de wijk in Weesp.



"De wachttijden voor de kinderopvang lopen nu al op naar een jaar of anderhalf jaar. En de komende jaren komen er honderden nieuwe woningen bij. Misschien heeft de helft van de nieuwe bewoners een kindje, maar het zijn er waarschijnlijk meer."



Samen met Justus Cramer bood hij dinsdag de SOB-commissie van de gemeenteraad een petitie aan: 'Meer kinderopvang in Weesp', ondertekend door 237 ouders.



Geen 'mea culpa'

"We hebben niet het gevoel dat dit probleem bij de gemeente de volle urgentie krijgt," zegt Van der Baan. "We hadden eigenlijk wel een mea culpa verwacht: 'Sorry, maar we hebben niet aan de voorzieningen gedacht, stom!' Nu is het: 'Sorry, maar het is niet onze verantwoordelijkheid'."



Wethouder Astrid Heijstee prijst het initiatief van de actiegroep. "Het is hartstikke goed dat ze hier aandacht voor vragen. Tegelijkertijd heb ik aangegeven dat het kinderdagverblijf geen kerntaak is van de gemeente. We kunnen faciliteren waar mogelijk en hebben een handhavende taak."