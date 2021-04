Actie voor meerouderschap: ‘Hopelijk wordt Nederland weer een gidsland’

Zo’n vijftien demonstranten verzamelden zich rond het Homomonument op de Westermarkt om actie te voeren voor meerouderschap. Beeld Nina Schollaardt

“Twintig jaar geleden stelde Nederland het huwelijk open voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat is iets om trots op te zijn en dat gevierd moet worden. Maar we zijn er nog niet,” vertelt campagnevoerder Hannah Hamans (29) van het Humanistisch Verbond.

Met zo’n vijftien andere demonstranten is ze naar het Homomonument op de Westermarkt gekomen. Hamans en vier andere vrouwen dragen een witte trouwjurk met kleurrijke rozen erop genaaid. Ook hebben ze regenboogmondkapjes op. Strijdend tegen de wind proberen ze een lange regenboogvlag vast te houden.

Meerouderschap houdt in dat een kind meer dan twee ouders kan hebben. De organisatie, gesteund door het COC en belangenvereniging Meer dan Gewenst, vraagt het toekomstige kabinet op te komen voor nieuwe gezinsvormen en de huidige wet aan te passen.

Lhbti-koppels

“Nog altijd kan een kind wettelijk slechts twee ouders hebben,” zegt Hamans. “Veel lhbti-koppels die een kind hebben, zijn onderdeel van een meeroudergezin.”

“De wet is nu hartstikke ouderwets en daar moet verandering in komen,” zegt Hamans. Volgens haar is de regelgeving op dit moment ook financieel ongunstig. “Kinderen moeten meer belasting betalen over een studiebijdrage of erfenis van de derde of vierde ouder. Als de wettelijke ouders komen te overlijden, is het niet meteen een gegeven dat het kind bij de derde of vierde ouder mag wonen.”

Samen met een vriendin of bevriend koppel

Dan is het tijd voor de toespraak van Steven de Grauw (29). Hij is al negen jaar samen met zijn partner. Ze willen over een aantal jaar kinderen met elkaar, het liefst samen met een vriendin of bevriend koppel.

“Iedereen mag al twintig jaar zelf kiezen met wie hij of zij wil trouwen,” zegt hij. “Maar het maakt mij verdrietig dat na twintig jaar het meerouderschap nog steeds niet is geregeld. Dit betekent dat nu een derde of vierde ouder misschien niet naar oudergesprekken op school mag en bijvoorbeeld geen medische beslissingen kan maken. Dit kan zo niet langer.”

Sara Coster (55) maakt deel uit van een meerouderschapsgezin. “Twintig jaar geleden werd Nederland een gidsland, een voorbeeld voor andere landen,” zegt ze. “Dat moeten we vandaag vieren. Het klopt niet dat een kind wettelijk slechts twee ouders mag hebben. Ik heb samen met de ouders van mijn kinderen de opvoeding gedaan. We hebben samen voor mijn kinderen liedjes gezongen en de luiers verschoond. We zijn gewoon alle drie de ouders. Laten we hopen dat Nederland ook op dit gebied een gidsland wordt.”

Vanuit Meppel heeft Anouk de Vlieg anderhalf uur gereisd om de actie bij te wonen. De 32-jarige vrouw is getrouwd met een man, heeft twee kinderen en leeft polyamoreus. “Wij hebben allebei partners die een grote rol in ons leven spelen. Als je met twee mensen een ouderschap vormt, dan is alles goed te regelen. Maar als je een derde of vierde ouder bent, loop je tegen allerlei problemen aan. Dat geeft een ongemakkelijk gevoel: voor het kind en alle betrokken ouders.”