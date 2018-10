Actie voor I amsterdam-letters: 'Individualistisch? Kul'

"We willen één foto maken met voor- en tegenstanders bij de letters," zeggen Oud-politicus Gonny van Oudenallen (61) en fotograaf Niko Koster (77). De twee zijn de oprichters van het tweekoppige actiecomité 'Comité tot behoud letters Museumplein Amsterdam'. "Er moet ook naar burgers worden geluisterd", zegt Van Oudenallen. "Daarom organiseren we een positieve protestactie bij de I amsterdam-letters. Op zijn minst om een discussie in de raad aan te zwengelen."



Op Facebook, waarop staat dat het 'evenement' om 18.00 uur begint, hebben zich aan het einde van de woensdagmiddag vijftien mensen aangemeld. Voor de letters hebben zich enkele minuten na aanvang zeker vijftig mensen verzameld, waarvan twintig journalisten en fotografen. Er is één tegenstander en een paar jongeren zijn uit het skatepark geroepen voor de foto.



Plezier

Kunstenaar Fabrice Hünd, de enige tegenstander die is op komen dagen vindt de letters maar lelijk. "Dit is terreur, dit zijn lelijke reclame letters. Het moet weg. Snel. Er zijn genoeg andere plekken die aantrekkelijk zijn voor toeristen. Daar gaat het toch om?"



Maar nog voor Hünd aan een nieuw argument kan beginnen onderbreekt Gerard weiler (66) hem. "Kijk nou hoeveel mensen hier plezier aan beleven. Jong, oud, iedereen vindt dit geweldig. Ik ben een Amsterdammer, dit hoort bij de stad. We moeten trots zijn op deze kreet. En het is ook nog eens functioneel: het houdt terroristen tegen. Die kunnen het plein niet oprijden zo."



'I voor iedereen'

Volgens Van Oudenallen, die zeer tevreden is met de opkomst, staat de 'I' voor iedereen. "En daarbij: niemand heeft er last van. Waarom zou je het dan weghalen? Is het individualistisch? Dat is een kulargument."



Volgens Femke Roosma, fractievoorzitter van coalitiepartij GroenLinks, zijn de letters wel degelijk individualistisch. Ze diende daarom vorige week een motie in om te stoppen met I amsterdam. Zowel op het Museumplein als bij citymarketingactiviteiten. D66, PvdA en SP lijken het eens te zijn met de, inmiddels omstreden, motie.



Maar als het aan Koster ligt focust de gemeente zich op 'een ander soort toerist'. "De letters op het Museumplein zitten niemand in de weg, het is een mooie ontmoetingsplek en het zijn allemaal onschuldige vakantiegangers die het aantrekt. Ze moeten de toeristen pakken die voor onrust zorgen op de wallen en drugs gebruiken."



