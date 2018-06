Actie voor beeld van verzetsman Jan van Hulst

Van Hulst, die dit jaar op 107-jarige leeftijd overleed, redde in de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse kinderen. Als onderwijzer van een school aan de Plantage Middenlaan wist hij, met gevaar voor eigen leven, te voorkomen dat ze vanaf de Hollandsche Schouwburg op transport naar Westerbork werden gezet.



Na de oorlog werd Van Hulst senator en Europarlementariër voor de CHU en het CDA. Van 1968 tot 1981 was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Ook was hij een fanatiek schaker, die tot na zijn honderdste mee bleef doen aan het ­Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee.



Brug

De Leeuwe, die zelf ook schaakt, is van plan om een standbeeld van Van Hulst te maken, al is nog onduidelijk hoe dat er uit moet komen te zien. Allereerst wil hij geld bijeen brengen voor het project, zo'n 25.000 euro.



Ook de plek voor het standbeeld is nog ongewis. "Ik heb gehoord dat er plannen zijn om een brug naar Van Hulst te vernoemen, in de buurt van de Hortus Botanicus. Dat zou dan natuurlijk ook een perfecte plek zijn voor het beeld," zegt De Leeuwe. Het is hem nog niet gelukt in contact te komen met de familie van Van Hulst.



De Leeuwe maakte ook het beeld van Majoor Bosshardt op de Oudezijds Voorburgwal, dat in 2013 werd onthuld.