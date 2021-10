Actie tegen motoroverlast? ‘Een Harley die je niet hoort, dat klopt niet’

Rolf Selling. ‘Een paar procent verpest het voor de hele doelgroep.’ Beeld Sophie Saddington

Rolf Selling (54, eigenaar Selling Motorbikes)

“Ik begrijp het wel, en ik onderken het probleem ook, maar dat dit nu hét probleem in Amsterdam is, waar zoveel techniek en geld in wordt geïnvesteerd, dat vat ik niet. En ik lees dat je 400 euro boete krijgt, als je 5 decibel overschrijdt. Dat vind ik zwaar over de de top.”

“Motorrijden is passie. Ik heb een tijdje elektrische motoren verkocht, maar dan ontbreekt toch een element van het plezier. Het geluid hoort er gewoon bij. Binnen de perken! Want je hebt het over een paar procent die het voor de hele doelgroep aan het verpesten is.”

Erno Erdtsieck. ‘Een beetje geluid hoort nu eenmaal bij motoren.’ Beeld Sophie Saddington

Erno Erdtsieck (61, monteur)

“Ik vind het overdreven. Een beetje geluid hoort nu eenmaal bij motoren. Er bestaan natuurlijk wel excessen en er zijn best een paar motorrijders die gillend en gierend door de stad gaan, maar een Harley die je niet hoort, dat hoort niet bij het merk.”

“Ik word nu ook nog eens dubbel gestraft. Ik heb een oud tweetakt bromfietsje, een Kreidler uit 1977, en daar mag ik al jaren de stad niet mee in. Dan geldt een milieuzone. Alleen in het weekend mag ik, van vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur, maar dan moet ik wel een ontheffing betalen.”

Quinten van der Voort. ‘Een klein beetje meer herrie is niet zo erg.’ Beeld Sophie Saddington

Quinten van der Voort (18, technicus)

“Als je een klein beetje meer herrie maakt, vind ik dat niet zo erg. Ik ben bezig met mijn motorrijbewijs, en af en toe gas geven doe ik weleens. Maar dat is een schakelmotor. Op deze scooter doe ik dat niet. Dat vind ik maar niks.”

“Ze moeten wel duidelijk maken wat de grens is. Nu is dat 70 decibel, maar dat moet hoger. Sommige tweetakt scooters staan standaard al op 93. Als je zelfs op deze scooter de demper van de decibelkiller erafhaalt, kom je al boven de 70. Dat mag eigenlijk niet, maar dat gebeurt wel heel vaak.”

Moena Singh. ‘Bij parkjes moet het rustig blijven.’ Beeld Sophie Saddington

Moena Singh (31, motorkledingverkoopster)

“Ik heb hier een dubbel gevoel over. Er zijn veel mensen die motorgeluiden verkeerd gebruiken. Je kunt gewoon gas geven, of je kunt heel vervelend aan de gashendel blijven draaien. Aan de andere kant: als je luistert naar het geluid van een motor, het blok onder je horen werken... Het verschil tussen de 1, 2, 3 en 4 van de cilinders vind ik heerlijk. Dat zou ons ontnomen worden als die palen er komen.”

“Maar ik snap het wel. Ik woon bij een parkje en daar moet het rustig blijven. Maar sommige geluiden horen nu eenmaal bij de stad. Waaronder motorgeluiden.”