Actie tegen fietsroute door Vliegenbos in Noord: even omrijden a.u.b.

Het Vliegenbos in Noord Beeld Siebe Swart luchtfotografie

Op drie wandelpaadjes door het bos in Noord zijn als het aan de gemeente ligt vanaf volgend jaar ook fietsers welkom. Het maakt de Stichting W.H. Vliegenbos uiterst bezorgd. De vrijwilligers die het meer dan een eeuw oude bos beschermen, zien al helemaal voor zich dat duizenden fietsers dagelijks het bos doorkruisen op weg naar hun werk, en terug.

Het is nu eenmaal de kortste weg van de Nieuwendammerdijk en de buurten aan de oostkant van Amsterdam-Noord naar het Oostveer. Uiteindelijk komt daar wellicht de veelbesproken fietsbrug over het IJ met, zo leest de stichting in het onlangs verschenen rapport van de onderzoekscommissie-d’Hooghe, minstens dertigduizend fietsers per dag. “Die zullen echt niet allemaal hun route vervolgen door het Vliegenbos,” zegt vice-voorzitter van de stichting Vera Steenhart. “Maar honderden tot duizenden toch zeker wel.”

Vernieling

Nu al worden de bospaadjes die de gemeente op het oog heeft door heel wat fietsers bereden. Eigenlijk is dat niet de bedoeling. In het bos werd zelfs een fietssluis opgesteld om deze route minder aantrekkelijk te maken. Dat was dan weer tegen het zere been van fietsers. Vorig jaar werd het hekwerk zelfs vernield.

Stadsdeel Noord wil de doorgaande fietsroute door het bos ‘legaliseren’. De voorstanders en de tegenstanders bepleiten hun zaak ongeveer even hartstochtelijk, zegt een woordvoerder. Zij spreekt van een ‘compromis’. “Het wordt geen fietssnelweg, maar een voetpad waar de fietser te gast is.” Het bos geldt als ‘een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk’.

Omfietsen

De stichting doet vanaf dinsdagavond nog een ultieme poging om fietsers op andere gedachten te brengen. Fietsers in en om het Vliegenbos worden aangesproken en verzocht om de officiële fietsroute rondom het bos te nemen. Die is langer, maar door de rechte wegen niet veel langzamer.

Steenhart waarschuwt dat de paden verbreed zullen worden om de fietsers te herbergen. Het gevolg zal zijn dat het bos in tweeën wordt geknipt, met alle gevolgen van dien voor de natuur en het karakter van het bos. De stichting benadrukt verder dat de route rondom het bos ‘maar een héél klein stukje om’ is. “Als die route duidelijk wordt gemarkeerd, zijn vast veel mensen bereid tot omfietsen.”

Snelfietsroute

“Dit is het oudste stadsbos van Amsterdam en het enige iepenbos van Europa. Daar moeten we zuinig op zijn,” zegt Steenhart. Zij is niet tegen fietsers in het bos. “Als je hier rustig fietst om te genieten van de natuur, dan is daar niets mis mee. Dan heb je ook nog oog voor de kinderen en de honden die over het pad lopen. Maar het moet geen snelfietsroute worden.”