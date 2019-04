Actie moet einde maken aan uitbuiting hotelschoonmakers

In eigen tijd doorwerken, niet betaald krijgen per uur maar per schoongemaakte kamer en geen contact met de werkgever: het is een greep uit de vele euvels waar schoonmakers in de hotelbranche in Nederland dagelijks mee te maken hebben.



Om een einde te maken aan de uitbuiting in de schoonmaaksector ontwikkelden werkgevers, vakbonden en overheid in 2011 samen de zogenoemde schoonmaakcode: een convenant waaronder hotels hun handtekening zetten om te laten zien dat zij bij de schoonmaak niet enkel op de prijs letten, maar schoonmakers ook netjes en eerlijk behandelen.