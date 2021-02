Actie met regenboogvlaggen na bedreigingen dominee IJburg

Een regenboogvlag voor dominee Noordijk. Beeld Cynthia Seesing

In een aantal straten op IJburg wappert al een regenboogvlag aan de gevel, en dat moeten er nog veel meer worden. Buurtinitiatief ‘Alle Kleuren IJburg’ is zondagmiddag bijeengekomen bij de kerkelijke gemeente De Binnenwaai om vlaggen en posters uit te delen. Eerst op het plein voor de kerk, daarna langs de deuren. “Hopelijk wordt heel IJburg één grote regenboogvlag,” aldus initiatiefnemers Yvonne van der Loo en Jikke Reiber.

Daarnaast openen ze een petitie voor ‘een veiliger IJburg’. Die heeft nu 270 handtekeningen, ook dat moeten er veel meer worden. De petitie wordt tijdens de bijeenkomst symbolisch aangeboden aan stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter en een moskee in de buurt.

De actie is een steunbetuiging aan de IJburgse dominee Alexander Noordijk. De lhbtq-predikant deed afgelopen week aangifte van bedreiging nadat hangjongeren hem wekenlang het leven zuur maakten. Ze gooiden onder meer steentjes naar hem en riepen dat Noordijk ‘naar het kerkhof moet’. De bedreigingen zijn niet nieuw; twee jaar geleden betrapte Noordijk een tweetal dat een zware vuurwerkbom aan het huis van hem en zijn man probeerde te bevestigen.

De dag van de liefde

“Dit kan niet meer anno 2021,” aldus Reiber. “Toen Alexander ons vertelde hoe hij werd behandeld, waren we eerst heel erg boos. Maar toen dachten we: je kunt in de aanval gaan of kiezen voor verbinding. Wij kiezen met deze actie voor dat laatste.” De vlaggen en posters moeten uitdragen dat ‘iedereen zichzelf mag zijn’, en dat ‘we samen als IJburg een vuist maken tegen geweld’.

Predikant Noordijk vindt de actie ‘heel erg fantastisch’. “Dit doet me goed, ik voel me gesteund. En dat op Valentijnsdag, de dag van de liefde.” Ook hij wil zijn treiteraars niet straffen, maar ze beter leren begrijpen. “Ik wil weten waarom zij dit doen. Is het omdat ik toevallig een homopredikant ben? Kom op, we wonen in Amsterdam. Daar zou dat toch moeten kunnen.”

Alle Kleuren Oost Alle Kleuren IJburg is onderdeel van Alle Kleuren Oost, een buurtinitiatief met als doel ‘de verbinding tussen alle buurtbewoners te zoeken’. De organisatie organiseert geregeld herdenkingen, vieringen en activiteiten rond thema’s als diversiteit, mensenrechten en racisme.