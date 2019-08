Actie: gratis lachgas lurken bij de Stopera

Een verkoper van Ufogas aan het werk. Beeld Amaury Miller

De werkwijze van Üresin werd een maand geleden in Het Parool als eerste beschreven. Ufogas verkoopt het lachgas via een koeriersbedrijf. De mensen die een ballonnetje à 5 euro afnemen, doen hun bestelling online. Nadat de bestelling op bijvoorbeeld het Rembrandtplein is geleverd, mag Ufogas als bezorgdienst daar nog een kwartiertje blijven hangen. Volgt een nieuwe bestelling, dan wordt de verblijftijd met een kwartier verlengd. Keer op keer. Zo heeft Ufogas geen ventvergunning nodig.

De werkwijze stoort gemeente en politie. Dat Üresin zei er ‘kapot veel’ mee te verdienen, hielp waarschijnlijk evenmin.

Na een rondgang langs diverse media willen klanten inmiddels met hem op de foto, maar de autoriteiten maken Üresin het leven zuur, stelt hij. Ufogas krijgt bekeuring op bekeuring - bakfiets zonder licht, inbeslagname lachgas-tanks - terwijl de werkwijze legaal is. Üresin: “Er komen steeds meer illegale lachgasverkopers, gasten zonder koeriersvergunning. Daar doen politie en handhaving niets tegen, maar Ufogas pakken ze wel.”

Protest

Üresin geeft Femke Halsema de schuld van de tegenwerking. Daarom organiseert hij - in stijl - een manifestatie tegen de burgemeester. Aanstaande donderdag om 20.00 uur geeft hij bij de Stopera 20.000 ballonnen lachgas weg. “Gratis. Iedereen is welkom.”

Het protest vindt plaats op de dag dat Halsema aanwezig is bij een vergadering in de Stopera. De gemeente moet in principe een demonstratievergunning afgeven, al zijn er op grond van gezondheid of te verwachten wanorde uitzonderingsgronden.

Ufogas stelt geen ballonnen aan minderjarigen te geven. Ook zegt Üresin te waken voor overdadig lachgasgebruik. “En we hebben een eigen veiligheids- en schoonmaakdienst, dus de manifestatie zal vredig en clean verlopen.”