Actie bij Bijenkorf: ‘Medewerkers verkopen jassen die meer kosten dan hun maandsalaris’

De Amsterdamse vestiging van De Bijenkorf. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

“Ik werk sinds 1980 in De Bijenkorf,” zegt verkoper Yolanda Traudes in een filmpje. “Alweer 42 jaar. Maar mijn bruto-uurloon is 13,03 euro. De klanten verwachten hoge service en veel kwaliteit. Dat moet beter beloond worden.”

Volgens vakbond FNV liggen de brutolonen in de zeven vestigingen van het luxewarenhuis gemiddeld tussen de 11 en 12 euro per uur. Ruim onder het minimum van 14 euro dat de bond landelijk eist. “Zulke salarissen zijn niet van deze tijd, zeker niet in een luxe warenhuis,” zegt bestuurder Linda Vermeulen van FNV Handel. “Medewerkers verkopen hier jassen die meer kosten dan hun maandsalaris.”

Maar cao-onderhandelingen zijn volgens FNV al vastgelopen voor ze goed en wel waren begonnen. “Wij willen verder onderhandelen, maar De Bijenkorf doet de deur dicht.” En dus gaat Traudes gaat vrijdag met haar Bijenkorfcollega’s actie voeren op het Amsterdamse Beursplein, bij de grootste van de zeven vestigingen van het warenhuis.

Personeelstekort

Volgens Vermeulen snijdt het warenhuis zichzelf in de vingers. “Er zijn overal personeelstekorten. Er moet echt iets gebeuren om mensen bij de De Bijenkorf te houden. De medewerkers willen er ook blijven werken, maar dan wel tegen een salaris waarmee ze kunnen rondkomen.”

Het gebrek aan personeel is niet alleen tastbaar bij de medewerkers, die steeds harder moeten werken, maar ontgaat ook de klanten niet. De Bijenkorf moest in juli tijdelijk al het aantal koopavonden inperken vanwege een tekort aan verkopers.

De warenhuisketen, die sinds jaar en dag een eigen cao heeft, wijst naar de arbeidsvoorwaarden in de rest van de winkelstraat: die van De Bijenkorf zouden beter zijn. “Maar die cao is zo ongeveer de slechtste van Nederland, met lonen onder de 11 euro per uur,” zegt Vermeulen. : Die bij De Bijenkorf is nauwelijks beter. Werkgevers in de winkelstraat willen hoogstens de allerlaagste lonen verhogen, maar dat moet over de hele linie.”

“De Bijenkorf biedt een minimale loonsverhoging van 6 procent in 2 jaar en schuift die ook nog eens voor zich uit. Ze willen dit jaar maar 3,5 procent verhogen en de rest april volgend jaar. Dat zijn percentages die niet tegen de inflatie op kunnen. Wat ons betreft moeten de salarissen 10 procent omhoog.” De bond wil bovendien automatische prijscompensatie en een oplossing voor het ‘vrijwilligerswerk’ dat het bedrijf de personeelsleden zou opdragen.

Nieuwe eigenaren

De cao-ruzie valt nagenoeg samen met de formele afronding van de overname van De Bijenkorf. Het warenhuis is in handen gekomen van het Oostenrijkse Signa en Central Group uit Thailand, die het samen met het Britse luxewarenhuis Selfridges, en de Ierse ketens Arnotts en Brown Thomas voor naar verluidt 4,7 miljard euro hebben gekocht.

Signa is geen onbekende in Nederland. De Oostenrijkers kochten in 2017 de helft van de Europese activiteiten van de Canadese Hudson’s Bay Company, waaronder de gelijknamige warenhuizen in Nederland die direct met De Bijenkorf concurreerden om de gunst van de goedgeefse consument. Zomer 2019 verkochten de Canadezen ook de andere helft. Maar Signa was niet geïnteresseerd in de wankelende Nederlandse activiteiten, die daarop werden beëindigd.

“De directie van De Bijenkorf staat heel erg onder druk van de nieuwe eigenaren,” zegt vakbondsbestuurder Vermeulen. “Die willen alles zo goedkoop mogelijk houden. Dit soort aandeelhouders is allemaal hetzelfde: enorm rijk en bezig de personeelskosten te drukken om de overnamekosten te compenseren. Maar volgens ons moet de Nederlandse directie er juist voor zorgen dat mensen bij De Bijenkorf willen blijven werken. Dus moeten ze hen meer bieden.”

De Bijenkorf spreekt Vermeulens uitspraken tegen. “We staan in deze onderhandelingen op geen enkele manier onder druk van de nieuwe aandeelhouder,” laat een woordvoerder weten.

“We hebben tussen juni en september in goede sfeer gesprekken gevoerd met de vakbonden. In het belang van onze medewerkers willen we de loonsverhoging zo snel mogelijk laten ingaan. Daarom hebben we tijdens het laatste overleg op 30 augustus ons eindbod neergelegd, zodat we direct per 1 oktober tot uitvoering over kunnen gaan.

Wezenlijke bijdrage

Volgens De Bijenkorf volgt het voorstel de ontwikkeling van de koopkracht. “De verwachte daling van de koopkracht gedurende de looptijd van deze cao ligt volgens ons op 6,8 procent. Met een salarisverhoging van 6 procent dragen we dus wezenlijk bij aan het repareren van het verwachte koopkrachtverlies.”

“Omdat wij alle medewerkers op hetzelfde moment een vergelijkbare salarisverhoging willen geven, krijgt in ons voorstel iedereen per 1 oktober het eerste en grootste deel van de verhoging. Per 1 april 2023 volgt dan de tweede verhoging. De vakbonden moeten dit eindbod nog goedkeuren. Wij zijn in afwachting van hun reactie.”

Terwijl FNV wil onderhandelen, laat CNV Vakmensen momenteel zijn leden stemmen over de aanbieding van De Bijenkorf. “Wij hebben hun bod met een negatief advies neergelegd bij onze leden,” zegt bestuurder Martijn den Heijer. “Die kunnen daar deze maand over stemmen.”

“Die koopkrachtverbetering die de Bijenkorf belooft is volstrekt onvoldoenden en geldt niet eens gedurende de hele looptijd van de cao. De mensen hebben nú een probleem. Hun financiële situatie loopt uit de klauwen. Het is onvoorstelbaar dat het bedrijf dan een loonsverhoging in tweeën splitst. Dit is een karig eindbod dat geen antwoord biedt op de huidige situatie.”