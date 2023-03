Acteur Walt Klink speelt in Amerikaanse serie: ‘Ver weg? Je kunt gewoon een mailtje naar agenten sturen, hoor’

Acteur Walt Klink (2002) is vanaf vrijdag bij SkyShowtime te zien in de Amerikaanse serie Rabbit Hole, naast onder anderen Kiefer Sutherland. Interview aan de hand van trefwoorden over doorbreken in Hollywood, een eigen auto met chauffeur en een bijna-carrière in het leger.

Bakkeveen

“Mijn ouders komen allebei uit Rotterdam. Ze verhuisden naar Friesland, waar ik ben geboren. Ik vond het fijn om daar op te groeien, zo lekker in de natuur. Maar op mijn 15de voelde ik steeds meer dat ik naar de stad wilde. Als je wilde uitgaan, moest je een uur op de fiets. En dan was je in Drachten. Maar voor wie rustig wil wandelen in het bos is Bakkeveen wel weer echt een aanrader.”

“Sinds mijn 17de woon ik overal en nergens. Ik was klaar met mijn theateropleiding bij De Noorderlingen in Groningen en dacht: nu wil ik acteur worden ook. Ik ben met een koffertje kleren naar Amsterdam gegaan en heb bijna twee jaar bij een vriend op de bank geslapen. Een vast huis heb ik nog steeds niet. Ik ben eigenlijk altijd onderweg.”

In het leger

“Op mijn 15de had ik me bijna ingeschreven. Ik had net met moeite mijn mavo afgerond. Ik vond school helemaal niets. Het was er gezellig hoor, maar die lessen! Echt vreselijk. Ik werd er altijd uitgestuurd. Om afkijken bij toetsen, maar vooral vanwege heel veel kletsen met anderen. Ik was gewoon totaal met andere dingen bezig. Alleen in Engels en zelf dingen bedenken en in elkaar zetten, was ik goed, maar aan creativiteit werd op de middelbare school maar weinig aandacht besteed.”

“Omdat ik sporten heel fijn vond, leek het leger me een goede stap. Op het laatste moment nam mijn stiefmoeder me mee naar een open dag van de theaterschool in Groningen. Toen ik daar binnenliep, voelde ik: ‘Ooh ja, dit is het.’ Het leger zette ik uit mijn hoofd en ik begon met acteerlessen. Twee maanden later deed ik auditie voor een Nederlandse jeugdserie. Ik verwachtte er niet veel van, maar ik kreeg de rol toch. Dat was Brugklas op NPO Zapp.”

Hollywood

“Toen ik begon met acteren, heb ik meteen gezegd: als ik het doe, wil ik het ook echt goed doen. En de Verenigde Staten zijn toch nog steeds hét land voor films en series. Ik heb een goede manager, die me in contact heeft gebracht met buitenlandse agenten. En dan is het een kwestie van heel veel zelftapes maken en proberen ertussen te komen.”

“Amerika lijkt voor acteurs soms ontzettend ver weg, maar je kunt gewoon een mailtje sturen of je inschrijven bij een online castingbureau. Het is er best een goede tijd voor: er worden steeds meer acteurs uit Europa gecast. En de meeste audities gaan via Zoom. Je hoeft niet meer à la Rutger Hauer met je rugzak naar Hollywood. Probeer het gewoon. Het is echt niet onmogelijk.”

Rabbit Hole

“De serie gaat over complottheorieën in een wereld vol allesziende beveiligingscamera’s. Kiefer Sutherland speelt een succesvolle, commerciële spion die uiteindelijk van moord wordt beschuldigd. Ik speel een stagiair in zijn bedrijf, die aan het einde niet blijkt te zijn wie hij lijkt. Zeg ik het zo allemaal tactisch? We hebben een hele lijst meegekregen met plotwendingen die we niet mogen spoilen.”

“Het wordt echt een grote serie. Zeker in de VS. Toen ik begin deze maand op het vliegveld van Los Angeles aankwam, was letterlijk het eerste wat ik zag een gigantisch billboard van Rabbit Hole.”

Natuurtalent

“Pfoeee. Dat weet ik niet, hoor. Wat me veel helpt, is dat ik uit een normale omgeving kom. Ik weet hoe gewone mensen zich gedragen. Ik heb nooit het gevoel dat ik aan het liegen ben op beeld. Natuurlijk is acteren niet de werkelijkheid, maar ik denk dat mijn spel wel herkenbaar is. Maar verder? Ik doe eigenlijk gewoon maar wat.”

Smoorverliefd

“Dat is lang geleden, man. Ik was 16! De clip van Snelle was een van de eerste dingen die ik ooit deed. Ik kende zijn muziek niet, luisterde in die tijd vooral naar jazz en had ook geen idee dat dat nummer weleens een hit kon worden. Maar het was zo’n lief script over een jongen en een meisje die hartstikke verliefd worden. En ik werd in het echt ook een beetje verliefd op haar. Al luister ik die muziek eigenlijk nooit meer, ik heb er fijne herinneringen aan.”

The English

“Het was een jongensdroom om een echte cowboy te spelen. Zo eentje met een gleufhoed die voortdurend rondgaloppeert op zijn paard. Dat kon in The English, een echte western. Ik heb leren paardrijden voor de rol.”

“Voor de opnames had ik drie maanden een appartementje in Madrid. Ik was net 18 jaar geworden en ben in die maanden echt volwassen geworden. Voor het eerst woonde ik helemaal in mijn eentje en dan had ik ook nog voor het eerst echt een baan waar ik elke dag naartoe moest. Dankzij yoga en meditatie kwam ik in een lekkere flow terecht. Ik voelde dat ik echt iemand anders was geworden toen ik weer naar Amsterdam terugging, geen jongetje meer.”

“Mooie serie is het geworden. Hoewel er wel stukken uit zijn geknipt, omdat ze terug moesten van 12 naar 8 uur. Best balen, maar gelukkig had ik nog een paar mooie scènes over. Sommige acteurs kwamen helemaal niet meer terug.”

Amerikaans accent

“Gewoon via cursussen op YouTube. Even zoeken op ‘American accent training’ en je bent er. Als je die oefeningen elke dag een beetje bijhoudt, kom je echt snel van je Nederlandse accent af. Het is niet heel leuk om te doen, maar je moet gewoon gaan zitten en trainen.”

Sterrendom

“Ik wil helemaal geen ster zijn. Die status, daar gaat het me helemaal niet om. Dat meen ik echt. Als ik mensen blij kan maken met een rol, is dat voor mij voldoende. Die Amerikaanse manier om met zogenaamde sterren om te gaan, vind ik ook echt onzin.”

“Ik heb het inmiddels ook wel gezien: collega’s die als buitenaardse fenomenen worden behandeld. We zijn toch allemaal maar gewoon wat aan het aanrommelen op deze aarde? Dan zou je ineens een soort God zijn als veel mensen je op televisie of in een film zien. Bullshit, toch?”

“ Bij Rabbit Hole hadden we allemaal een auto met chauffeur. Leuk hoor, maar of het echt nodig is? Het gevaar is dat je gaat geloven dat zoiets normaal is. Ik weet nog dat het op de set van The English in Spanje erg heet was. Een assistente hield daarom steeds een parasolletje boven het hoofd van een wachtende actrice. Zo stond die assistente dus wel in de volle zon. Ik was denk ik gewoon even in de schaduw gaan wachten.”

Brugklas

“Heb ik één seizoen in gespeeld, als Nick, een van de leerlingen uit die brugklas. Een lieve serie en een fijne ervaring. Echt goed werd er niet in gespeeld, ook niet door mij, maar dat komt doordat geen van de acteurs nog veel ervaring had. Juist daarom is die serie zo fijn om te doen: voor veel acteurs is het de eerste keer dat ze voor een camera staan.”

“Ik ben na één seizoen gestopt. Ik zei dat ik toe was aan meer serieuze, dramatische rollen. Haha! Wat een teksten voor een 17-jarige, hè. Ik denk dat ik toen veel serieuzer was dan nu. Maar uiteindelijk kwam de rol die ik wilde er wel: in de korte film Neontetra, die werd genomineerd voor een Gouden Kalf.”

Kiefer Sutherland

“Ik snap dat hij voor veel mensen een grote ster is, maar ik heb hem gewoon als een collega behandeld. Het was vet om met hem te werken, maar uiteindelijk is hij net als ik iemand die acteren leuk vindt.”

“Vroeger bestudeerde ik acteurs met veel ervaring heel nauwkeurig. Al hun trucs, hun manieren om zich voor te bereiden, probeerde ik te verzamelen. Deed ik vooral om mijn eigen onzekerheid tegen te gaan, denk ik nu.”

“Maar tegenwoordig is het tegenovergesteld: ik heb zelfvertrouwen genoeg om mijn eigen weg te zoeken. Ik heb Sutherland dus niet om tips gevraagd. Charles Dance heb ik wel veel gesproken. Hij is de tweede hoofdrolspeler van Rabbit Hole en met hem had ik veel scènes. Hij doet dit werk al 50 jaar en zegt nog steeds: uiteindelijk gaat het om plezier in het spelen. Als je dat verliest, verlies je je kracht. Dat vond ik mooi: ik ben er losser door geworden. Het heeft geen zin om strak van de voorbereiding op de set te verschijnen. Je moet ook gewoon risico’s durven nemen, lol maken, anders wordt het zo stijfjes.”

Nieuwsmijder

“Al bijna twee jaar. Aan sociale media doe ik ook nauwelijks meer. Ik werd er zo moe van. Als er echt iets ergs is gebeurd in de wereld hoor ik het heus wel, maar ik zoek het niet op. Ik denk dat het als acteur juist mijn taak is om mensen even lucht te bieden in het dagelijks leven dat maar doorkabbelt.”

Rabbit Hole is vanaf vrijdag 31/3 te zien bij SkyShowtime.