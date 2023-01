Acteur Matthijs van de Sande Bakhuyzen: ‘Ik heb nog veel uit te zoeken met mijn vader’

Op de klapstoel: Matthijs van de Sande Bakhuyzen (1988), die de hoofdrol speelt in de nieuwe tv-serie De Stamhouder, naar het autobiografische boek van Alexander Münninghoff. Een interview aan de hand van trefwoorden, over de druk van een vader-zoonrelatie, opstootjes op het hockeyveld en zijn vertrek uit Amsterdam.

Amsterdam

“Ik heb er, op mijn jaren op de Toneelschool in Maastricht na, mijn hele leven gewoond. Ik ben geboren in Oud-Zuid, het chique gedeelte vlak bij het Concertgebouw. Dat paste eigenlijk helemaal niet bij ons gezin.”

“We verhuisden ook al vrij snel naar Oud-West. Dat was toen een rauwe buurt. Amsterdam was in die tijd – opa vertelt, je merkt het – open, vrij en uitnodigend. Dat is nu echt minder. Ik heb de stad zien veranderen in een parcours voor elektrische fietsen, racende boodschappenbezorgers en andere types van het soort ‘kijk mij en ga aan de kant’. Hier in West word je doodgegooid met barretjes waar je cappuccino met havermelk kunt drinken. De veryupping die daarachter schuilgaat, vind ik echt erg.”

“Vanwege al die veranderingen, ga ik er nu weg. We gaan op het platteland wonen. Emotioneel, want Amsterdam voelt echt als mijn stad. Ik ga de culturele rijkdom missen, maar het voelt niet meer als thuis.”

Alexander Münninghof

“Omdat ik hem speel tijdens een essentieel deel van zijn leven, wilde ik hem graag ontmoeten. Ik had zijn boek twee keer gelezen, het script uitgeplozen, maar zat nog met vragen. Toen ontdekte ik dat hij net een maand eerder was overleden. Ik voelde meteen een nog grotere verantwoordelijkheid om hem goed neer te zetten.”

“Zijn vertelstijl in het boek is nogal afstandelijk. Daardoor kwam ik moeilijk bij zijn persoonlijkheid in de buurt. Het was een speurtocht naar de juiste toon. Het hielp me om elke dag bij het opstaan een stukje van de documentaire over het boek te bekijken. Daaraan heeft hij nog meegewerkt. Zo hoorde ik elke dag even Alexanders stem. Hij praat geaffecteerd, binnensmonds, een beetje bekakt. Maar ik vond het prachtig. Ik vind het echt jammer dat ik hem nooit heb leren kennen, maar het voelt alsof ik postuum toch een bijzondere band met hem heb gekregen.”

De Stamhouder

“Bij een oorlogsverhaal ben je geneigd uit te gaan van een tweedeling: de Duitsers waren slecht en alle anderen goed. Maar juist in Alexanders boek zie je hoe alles in die periode door elkaar liep. Zijn grootvader was een rijke Nederlandse industrieel die in Letland woonde en goede banden met de Duitsers onderhield, maar ook het Engelse verzet hielp. Alexanders vader zat bij de SS, dat kon natuurlijk amper slechter. Maar die man raakte er zo zwaar getraumatiseerd door, dat hij zwaar leed en volkomen ongeschikt werd als vader. En daar leed Alexander weer onder. Er zat ontzettend veel pijn in die familie.”

“Wat me het meest aangreep was de verwijdering tussen Alexander en zijn moeder. Zijn opa ontvoerde hem gewoon en bracht hem onder bij zijn vader, die niet voor hem kon zorgen. Vervolgens zag hij zijn moeder twintig jaar niet meer. Hij schreef wel brieven, maar die bleven onbeantwoord. Al die tijd dacht hij dat zijn moeder niet van hem hield. Hartverscheurend. Al die verloren jaren... ik krijg er nog steeds een brok van in mijn keel.”

Maastricht

“Mijn tijd daar heeft misschien wel meer impact gehad dan al die jaren in Amsterdam. Waar kun je nou vier jaar lang onderzoek doen naar wie je bent als kunstenaar? Je kunt de Toneelschool niet doen zonder er helemaal in op te gaan. En dat deed ik. Ik slokte alles op: de school, de lessen, maar ook de eenzaamheid van slechte cijfers of confronterende oefeningen.”

“Omdat er in Maastricht lang niet zoveel te doen is als hier, waren we als klasgenoten echt tot elkaar veroordeeld. Urenlang alleen maar over het vak praten, navelstaren, ik vond het heerlijk. Toch kende ik daar ook veel moeilijke momenten. Ik stelde me vragen waarom ik eigenlijk deed wat ik deed, werd onzeker of ik het wel aankon. Om vrij te kunnen spelen moet je die beperkende gedachten allemaal weer kwijtraken. Dat heeft me wel even gekost.”

Ober

“Als acteur heb je soms heel veel werk en soms weinig. Ik zocht voor die laatste periodes naar geschikt werk en kwam uit bij gastronomie. Ik geniet van lekker eten, vind het maken van combinaties met goede wijn fascinerend. Dus informeerde ik bij Gertrude, het restaurant van goede vriend Geza Weisz. Ik kon meteen beginnen in de bediening.”

“Of ik er goed in was? Ik vond het vooral ontzettend leuk. Ik houd van hard werken, veel in beweging zijn en als ober blijf je heel makkelijk in contact met de echte wereld. Dat laatste is als acteur soms best lastig, omdat je zo met jezelf bezig bent, dat je de dynamiek van het gewone bestaan soms een beetje vergeet. Terwijl je die wel nodig hebt ter relativering.”

Reinout Scholten van Aschat

“We kennen elkaar zo ongeveer vanaf de wieg. Onze vaders waren vrienden. Ik ben een jaar ouder, maar we zijn samen opgegroeid, hebben in Maastricht samengewoond en blijven elkaar altijd opzoeken.”

“Onze gesprekken gaan bijna altijd over de magie van kunst. We zijn beiden bezeten van wat we doen. Allebei kunnen we helemaal van de wereld raken als we in een rol opgaan. Soms spreken we elkaar daardoor maanden niet, maar aan onze verwantschap verandert nooit iets.”

“Of we weleens auditie voor dezelfde rol hebben gedaan? Jazeker. Concurrentie is onvermijdelijk in dit vak. Maar als ik merk dat ik anderen een rol niet gun, ga ik eerst bij mezelf te rade. Dan zit ik blijkbaar zelf niet goed in mijn vel. Me met anderen vergelijken heeft geen zin: elke acteur is uniek en daardoor voor een bepaalde rol ongeschikt of juist heel geschikt. Die competitievibe is voor mij op geen enkele manier vruchtbaar. Behalve op het voetbalveld dan.”

Hockey

“Heb ik lang op gezeten. Bij Hurley. Maar ik paste uiteindelijk toch niet helemaal in dat wereldje. Op het veld kwam ik daarbij nogal vaak in opstootjes terecht. Ik kon heel fanatiek zijn. Als een teamgenoot hard werd aangepakt, werd ik superemotioneel en vloog ik erop af. Gouden regel daarbij is trouwens wel dat je je stick dan eerst weggooit. Anders gebeuren er ongelukken.”

“Nu voetbal ik gelukkig weer. Ik sta linksback bij een clubje in Oost. Ja ja, ik weet dat daar meestal de minste voetballers worden neergezet, maar ik durf te zeggen dat ik de linksbackpositie tot kunst heb verheven. Druistig, wisselvallig, technisch en strijdvaardig, dat is mijn spel. Vroeger kwam er bij mij echt geen rechtsbuiten langs. En als ie dan toch passeerde, was ik snel genoeg terug om te zorgen dat hij er nog een keer langs moest. Maar sinds een zware blessure moet ik het meer van mijn aanvullende impulsen hebben. Vliegende tackles zijn er niet meer bij.”

Willem van de Sande Bakhuyzen

“Ik ben de laatste tijd weer veel met mijn vader bezig. Zoals zo vaak blijkt een rol waarin ik me vastbijt ook over mijn eigen leven te gaan. Terwijl ik met Marcel Hensema in De Stamhouder acteerde, sprak ik soms ook dingen uit naar mijn vader die in het echte leven onbenoemd zijn gebleven.”

“De zoon die druk van de prestaties van zijn vader voelt, is natuurlijk een klassiek thema. Toen mijn eigen vader nog leefde, heb ik die nooit bewust zo ervaren, maar ik kom er steeds meer achter dat het toch speelde. Ik mocht geen fouten maken, want ik was de zoon van Willem van de Sande Bakhuyzen, de grote regisseur.”

“Nu ik ouder word, worden mijn gevoelens over hem niet zwakker, maar juist sterker. Ik voel hem dicht bij me en tegelijk groeit het gemis. Soms denk ik ineens: Fuck, waarom kan ik mijn vader nu niet gewoon vragen hoe hij dit zou hebben aangepakt?”

“Ik was zo jong toen hij overleed (16 jaar, red.) dat ik voor mijn gevoel nu pas aan het rouwproces ben begonnen. Daarbij neem ik hem ook dingen kwalijk. Waarom was hij er zo weinig in mijn jeugd? Hij heeft me als zoontje ook verwaarloosd, omdat hij vond dat hij zoveel moest werken. Ik heb, net als Alexander Münninghoff in de serie, nog veel met hem uit te zoeken.”

Orkater

“Waren Reinout en ik met drie vrienden, Jip van den Dool, Mattias van den Vijver en Jochem van Laarhoven, onderdeel van met ons collectief Lars Doberman. Maar die samenwerking staat tot nader order on hold. Het was niet vruchtbaar meer, we werkten elkaar tegen. Misschien komen we wel weer bij elkaar, maar we richten ons nu allemaal even op ons eigen kunstenaarschap. Juist dat begrip bleek voor iedereen net wat anders in te houden. Ik wilde bijvoorbeeld weer meer acteur dan maker zijn. Als we nog vijf jaar waren doorgegaan, had het ons onze vriendschap kunnen kosten. Gelukkig is dat niet gebeurd.”

Bloedserieus

“Dat hoor ik wel vaker, ja. Misschien mag het soms een tandje minder, maar eigenlijk vind ik het een compliment. Als ik over de magie van mijn vak praat of als ik aan het werk ben, ben ik inderdaad bloedserieus. De afgelopen jaren ben ik ervan doordrongen geraakt dat je tot meesterschap komt vanuit discipline. Dat moet je serieus aanpakken. Pas daarna kun je ermee spelen.”

“Tegelijk is die benadering ook mijn valkuil. Ik heb een tijdje tegen een burn-out aangezeten. Inmiddels weet ik: de perfecte balans in mijn werk en mijn leven is gebaseerd op beheersing en focus, maar dan wel in combinatie met het vermogen ook te kunnen loslaten.”

Vasten

“Wist je dat een mens 33 dagen zonder eten kan? Daarna ga je wel dood, ja, maar één of twee dagen vasten is heel gezond om lichaam én geest te reinigen. Ik doe het met regelmaat sinds ik vermoeid raakte van dat lome ritme van eten, zitten en weer eten. Sindsdien voel ik me veel energieker en veerkrachtiger. Dat discomfort, gecombineerd met veel sporten en koude douches is voor mij de sleutel naar gezond en jong blijven.”

Goede voornemens

“Vroeger vond ik die hele feestmaand hyperig, maar ik kom er steeds meer achter hoeveel schoonheid die decemberrituelen van fysiek en mentaal naar binnen gaan bevatten. Aan goede voornemens doe ik niet, maar ik ga wel proberen meer de natuurlijke cadans van het leven te volgen. En die is veel langzamer dan wij hier in de grote stad proberen vol te houden. Als ik liever voor mezelf ben, creëert dat rust om dat ritme los te laten. Dat is eigenlijk een prima voornemen: liever zijn.”

De Stamhouder, vanaf zondag 1 januari om 21.30 uur, NPO1.