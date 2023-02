Acteur Johnny Kraaijkamp: ‘In de rest van het land zijn de mensen toch beleefder dan in Amsterdam, denk ik’

Acteur Johnny Kraaijkamp zag Amsterdam zo snel veranderen dat hij verhuisde naar Zandvoort, waar hij als kind jarenlang woonde. ‘Ik herkende gewoon het Amsterdam van mijn jeugd niet meer.’

Johnny Kraaijkamp was dertien toen hij tegen zijn ouders zei dat ze niet voor de kinderen bij elkaar hoefden te blijven. Eigenlijk zou het ­beter zijn als een van hen oprotte. Niet lang daarna vertrok zijn vader, de in Nederland op dat moment wereldberoemde komiek die ook Johnny Kraaijkamp heette. “Hij heette officieel Jan Hendrik, zijn artiestennaam was Johnny. In mijn paspoort staat Johnny. Later werkten we samen en stond er op de aftiteling Johnny sr. en Johnny jr. Daar hadden we een hekel aan. We vonden het een betere oplossing als hij John werd genoemd en ik Johnny.”

Johnny bleef bij zijn moeder, in die tijd woonden ze in Zandvoort. Tot het niet meer ging. “Het was de flowerpowerperiode, ik begon te blowen. Ze zat vol angst. Mijn moeder raakte in paniek als ik een meisje meenam, terwijl het voor mij de gewoonste zaak van de wereld was. Mijn vader was terugverhuisd naar Amsterdam, naar een zolderverdieping op de Johannes Verhulststraat, in een van de panden van Maupie Caransa. Op zijn verjaardag ging ik naar hem toe: ik ben je cadeautje, ik kom weer bij je wonen. Ik was vijftien.”

Waarom waren jullie naar Zandvoort verhuisd?

“Omdat het goed ging met de carrière van mijn vader, denk ik. Ik was zes. Toen ik werd geboren, woonden mijn ouders nog in bij de vader van mijn vader op de Kinkerstraat, boven een hoedenzaak. Mijn opa was écht een alcoholist.”

Waarom zeg je dat op die manier?

“Mijn vader was slechts een periodieke alcoholist. Als hij begon, kon hij niet meer stoppen. Dat gebeurde maar twee keer per jaar. Het verhaal is dat mijn opa lam thuiskwam en tegen het rubberen slangetje van het gasfornuis aan viel. Hij werd vergast na de oorlog. Ik was nog een baby en mijn oma, de moeder van mijn moeder, had me net weggehaald uit dat huis.”

“Ik was twee toen we verhuisden naar een mooie flat in Nieuw-Zuid, de buurt van het Olympiaplein. In die tijd was dat de rand van de stad. Vanaf het begin van de televisie was mijn vader erop. Zijn gabber Willy Alberti was zanger en had een winkel waar hij plaatjes verkocht. Mijn vader dacht: ik kom op de televisie, dan begin ik een televisiezaak. Dat werd een mislukking, hij was helemaal niet zakelijk.”

“Het was geen geweldig huwelijk, maar mijn vader had succes en dat was belangrijk. Hij werd er alleen niet meteen steenrijk van. In Zandvoort verhuurden we in de zomer ons huis aan Duitsers, zelf woonden we dan op zolder. We hadden één toilet. De Duitse bezetting na de oorlog.”

Waarom ging je hetzelfde werk doen als je vader?

“Het was niet hetzelfde. Mijn vader had weleens in een toneelstuk gespeeld, maar hij was komiek. Ik ging naar de toneelschool, dat is iets anders. Hij was erg trots dat ik werd toe­gelaten. Daar ging ik leren wat hij in de praktijk had moeten leren. We hadden wel overeenkomsten: het komische. Volgens mijn vader moest een echte komiek een onooglijk mannetje zijn. Hij vond mij te knap. Voor hij bij Jiskefet kwam, heb ik geprobeerd een komisch duo te vormen met Michiel Romeyn, alleen heeft hij geen herhaalknop. Michiel doet iedere keer iets anders.”

Wat is het verschil tussen serieus en komisch acteren?

“Voor mij bestaat er geen verschil, ik kan het allebei. De techniek is anders. Drama is makkelijker, je hoeft alleen de kist dicht te doen. De doodskist ja. Mensen aan het lachen krijgen kost veel meer moeite. Dan moet je eerst de bodem uit de kist laten vallen.”

Hoe was het om zo’n beroemde vader te hebben?

“Het is gangbaarder dat een zoon zich afzet ­tegen zijn vader. Wij deden het anders, we steunden elkaar, samen tegen de klootzakken van buiten. Ik was veertig toen hij in de stal van Joop van den Ende kwam. Mijn vader zei tegen Joop dat hij met mij wilde werken. Hij nam me in vertrouwen over zijn tekortkomingen; mijn vader was manisch depressief. Mijn karakter was gelijkmatiger.”

“Voor RTL 4 speelden we jarenlang samen in Het zonnetje in huis, met Martine Bijl. Ik was de enige die tegen mijn vader in durfde te gaan. Welke collega zou in die tijd niet naast hem willen staan? Ik had bewondering voor hem en zijn uitzonderlijke talent. Ik werkte analytisch, hij deed alles intuïtief.”

Werd hij niet gezien als de kruiwagen voor jouw carrière?

“Zo heb ik er nooit naar gekeken. Wat de buitenwereld dacht, interesseerde mij en mijn vader geen biet. In Nederland is het niveau zo laag. Film of televisie of toneel, het zijn goedwillende amateurs. Op de toneelschool was ik een groot talent, dat maakte me een bedreiging voor de middelmatigen onder ons. Sprak hij bescheiden.”

Word je nog steeds gezien als zijn zoon?

“Hij is ruim elf jaar geleden overleden. In een theater zag ik laatst een foto hangen van mezelf met hem en Martine Bijl. Een jongere collega riep: wat leuk, een foto van jou, maar wie is die man ernaast? Het gaat zo snel. Nu hoop ik te zorgen dat de naam Kraaijkamp voor kwaliteit blijft staan, zoals een banketbakker die de zaak van zijn vader overneemt.”

Waarom ben je gaan spelen in Goede tijden, slechte tijden?

“Na vijfenveertig jaar freelancen wilde ik een vaste baan. Ik begon in november 2019, een paar maanden later ging de wereld op slot, ook bij ons. Toen was ik wel blij dat ik een vast contract had. Waar anders heb je als acteur tien maanden per jaar werk? En de kwaliteit van GTST wordt beter, daar werken we hard aan. Ik ben een teamplayer, meer dan een solist.”

Bestaat er zoiets als Amsterdamse humor?

“Een paar maanden geleden zat ik in een vliegtuig terug uit Tenerife. Op de stoel naast me zat een Amsterdammer die heel plat praatte, een buschauffeur. Hij woonde uiteraard in Purmerend. De vlucht duurde vierenhalf uur, we bleven maar praten. Zijn vrouw zat aan de andere kant van het gangpad en riep: tegen mij heeft hij de hele vakantie geen woord gezegd. Ik antwoordde: kan dat ook aan jou hebben gelegen? Die vorm van beledigen, daar hou ik van. In de rest van het land zijn de mensen toch beleefder, denk ik.”

Waarom ben je naar Zandvoort verhuisd?

“Ik woonde op het Victorieplein, tegenover de Wolkenkrabber, boven de Dirk van den Broek. Een prachtig appartement. Dit was vijfentwintig jaar geleden. Ik zag de omgeving veranderen. Van een bourgeois Anne Frankbuurtje werd het een Marokkanenbuurt. Ineens zag ik overal obscure belwinkels. Ik wil hier geen rechtse teksten ophangen.”

Zo klinkt het wel een beetje, toch?

“Het ging mij om de snelheid waarmee het gebeurde, het was niet organisch. Ik ben niet gevlucht voor onze Marokkaanse vrienden, ik herkende gewoon het Amsterdam van mijn jeugd niet meer. Ondanks het slechte huwelijk van mijn ouders had ik een gelukkige jeugd in Zandvoort, ik wilde wel terug. En ik kon een mooi huis kopen net achter de boulevard, vlak bij het strand. Ik kan om mijn huis heen lopen. In Amsterdam zit je zo op elkaar gepropt. Als je ouder wordt, ga je letten op dat soort dingen.”

Over een jaar word je zeventig.

“Nee, over ruim een jaar. Als je zo oud bent, kun je niemand anders meer de schuld geven, je hebt het zelf gedaan. Ik heb een hekel aan het woord oud. Het kan nog erger: ouder en oudst. En daarna ben je dood. Het grootste deel van mijn leven is voorbij.”

Heb je een vrouw?

“Mijn smaak is niet meegegroeid met mijn ­leeftijd. Er schijnen leuke vrouwen te bestaan die net zo oud zijn als ik. Maar om Berend Boudewijn te citeren: dan steek ik hem nog liever in een frisse knul. Dat gaat dus nooit gebeuren. Wederzijdse liefde is natuurlijk het mooiste wat er bestaat. Of eeuwige liefde. Al duurt dat in mijn geval niet lang meer.”

Johnny Kraaijkamp (Amsterdam, 1954) is acteur. Sinds 2019 speelt hij in Goede tijden, slechte tijden. Beeld Erik Smits

De stad van... Johnny Kraaijkamp Echt Amsterdams

“De humor. Hier in Zandvoort staat een camping vol Jordanezen, daar is het Amsterdamser dan in de huidige Jordaan. Ze wonen in plaatsen als Purmerend.” Accent

“Als ik er niet op let en onder Amsterdammers ben, wordt het plat praten.” Havermelk

“Gelukkig is dat heel ver van mijn bed. Als het modieus wordt, haak ik af.” Huur of koop

“Ik heb gekocht, ik kon het toen betalen.” Import

“Dat kunnen geen Amsterdammers worden. Ze bewonen een groot deel van de stad, maar het blijft altijd import.”