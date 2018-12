Acteur Dave Mantel (37) overleden

Mantel genoot vooral bekendheid door zijn rol als homoseksuele rechercheur Menno Kuiper in Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST). Hij was 37 jaar oud.



"Lieve mensen, Onze geliefde Dave is op zaterdagochtend plotseling op natuurlijke wijze overleden'', staat op Mantels Instagram. "Er zijn geen woorden die kunnen omschrijven hoe erg we je missen. We houden ontzettend veel van je.''



Mantel was in de periode 2013-2014 in GTST te zien. Ook speelde hij tv-series als Divorce, Dokter Tinus en Onderweg naar morgen, de musical The Bodyguard en was hij te zien in het moderne passieverhaal The Passion.