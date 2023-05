Acteur Alkan Çöklü: ‘Het is een voordeel om uit Amsterdam te komen’

Op de St. Jan de Doperschool in Amsterdam-West, een basisschool die nu niet meer bestaat, deden ze iets waarvan acteur Alkan Çöklü toen nog niet besefte hoe bijzonder het was. De leiding van de school had zelf een lied laten maken. ‘In mijn herinnering hadden we een schoollied dat het 95 Nationaliteitenlied heette. We zongen het met kerst of in de laatste week voor de zomervakantie.’

“Ik weet dat we echt koploper waren als basisschool met verschillende nationaliteiten. De directeur, hij heette Jan, straalde ook uit hoe mooi hij dat vond. Ik denk dat er wel zo’n dertig nationaliteiten op de school zaten. Geen 95, maar nog steeds veel.”

“Ik dacht er niet bij na, we zongen het lied gewoon. Ik dacht dat ze dat op iedere school deden. Mijn beste vrienden kwamen uit Ecuador, Turkije en Somalië. Op verjaardagen kwam ik bij ze thuis en leerde al die verschillende gerechten kennen. Ecuador, van dat land had ik nog nooit gehoord. We kregen ook godsdienstles, het was een katholieke school. Thuis leerde ik weer over de islam.”

“Een oudere neef van me zat op het Calandlyceum, in een populair groepje. Ik wist dat ze daar meer dan tweeduizend leerlingen hadden en dat het ook heel divers was. Dat vond ik belangrijk. Iedere dag moest ik een stuk fietsen, maar ik wilde naar die school.”

De eerste vijf jaar van zijn leven woonde Alkan Çöklü in de Spaarndammerbuurt. “Mijn ouders scheidden en mijn moeder ging weg. Een geëmancipeerde vrouw. We verhuisden naar de Hoek van Hollandstraat, bij het Delflandplein. Mijn moeder is jobcoach, vanuit de gemeente, mijn vader werkt als kok. Ze kwamen allebei als kind van Turkije naar Nederland. Mijn moeder was toen ze verhuisde iets jonger dan mijn vader, ze spreekt vloeiend Nederlands, bij hem hoor je een beetje een accent.”

Nu woont hij in de Haarlemmerstraat. “Maar wel vlak bij het Westerpark,” wordt er snel bij vermeld. “Het is de eerste keer dat ik buiten West woon, een beetje dan. Daar heb ik alles.”

Als kind zag Çöklü geen reden om andere delen van de stad te bezoeken. “Ik wist dat het bestond, maar ik ging er niet heen. In die tijd was het Hoofddorpplein voor mij de place to be. Zoals het daar is, zou het overal moeten zijn. Het ligt precies op de grens tussen Zuid en West, de winkels waren een perfecte mix: Hollandse winkels, Surinaamse broodjes en de slagerij met een eigen hoekje voor halalvlees.”

Wat wist je over Zuid?

“Dat het wit was en rijk, met veel terrasjes en witte wijn. Ik wist: als ik daar zou komen met mijn vrienden, dan zouden we ons er niet erg thuis voelen. Naar Zuid ging ik om met een werkgever te praten. Of later om bij Suitsupply een pak te kopen. Verder niet.”

Dat Çöklü acteur werd, onder meer van 2017 tot 2021 in Goede Tijden, Slechte Tijden, vindt hij niet bijzonder voor iemand uit Amsterdam-West. “Zo kunnen anderen ertegen aankijken, ik niet. Op mijn 15de kwam ik bij Jong Rast, nu heet het Degasten. Een multicultureel gezelschap, we gingen gewoon theater maken.”

“Twee jaar later kwam ik op de Toneelschool, in de Jodenbreestraat. Toen zag ik pas dat wat wij bij Jong Rast deden niet de standaard was. Ik was heel blij dat ik werd aangenomen, op mijn 17de al. Alleen zag ik op die school niet de wereld terug zoals ik die zag en kende. Het was een hele elitaire witte school.”

Zaten er veel Amsterdammers op?

“Misschien twee of drie, in een klas van twintig leerlingen. Dit was in 2012, in de klas was ik de enige met een migratieachtergrond. In die tijd zagen ze nog niet dat je een afspiegeling van de samenleving moet zijn, dat is nu gelukkig veranderd, de samenstelling ziet er nu heel anders uit. In het tweede jaar kreeg ik van een vrouwelijke docent een boek over Darwin: ga dit maar lezen. Zo was de cultuur.”

Waarom gaf ze dat boek?

“Ze kon niet begrijpen dat ik geloofde in het verhaal van Adam en Eva. Voor ons hoort dat bij het geloof. Eerst kwam het jodendom, daarna het christendom en de laatste versie is de islam. Maar wat heeft dat te maken met toneelspelen? Ik denk dat ik de eerste islamitische leerling was op zo’n school. Ik voelde me een eiland, zonder aansluiting bij de rest van de school. Voor iedere opdracht begon ik solovoorstellingen te bedenken en Turkse liedjes te zingen. We zongen Franse chansons en Duitse liederen, waarom niet in het Turks?”

“Halverwege het tweede jaar werd ik van school gestuurd, omdat ik mijn propedeuse niet had gehaald. De directeur zei nog dat ik zoveel talent had. Ik liep de school uit en dacht: wat is hier gebeurd, dit is wat ik wil doen met mijn leven, hier ben ik voor geboren, maar ze sturen me weg, wat moet ik nu doen? De dag erna besliste ik al: ik ga door. Ik wilde films maken. Ik heb nog even lessen gevolgd op de HKU in Utrecht, daar merkte ik al dat ik meer leerde in de praktijk dan in een schoolsysteem.”

En toen?

“Ik ging van die school af toen ik een rol kreeg in GTST. Een supertoffe soap, leuke rol, ik kon veel leren.”

Werd je daarna gezien als een soapacteur?

“Dat bleef een tijdje zo. Ik had al andere dingen gedaan, maar mensen kenden me in eerste instantie van GTST. Bij RTL Boulevard werd ik in het begin een soapacteur genoemd. Dat klopte ook: ik was acteur in een soap. Nu ben ik twee jaar uit die serie en noemen ze me niet meer zo. Het is maar wat je op dat moment doet, die benaming krijg je.”

“In mijn hoofd ben ik al verder, alleen word ik door veel regisseurs en producenten nog gezien als een soapacteur. Voor NPO3 heb ik net een webserie gemaakt, En nu ben ik verliefd. Die heb ik zelf bedacht, geregisseerd en met drie anderen geschreven. En ik speel er een rolletje in, omdat het paste. Dat bekijk ik per project.”

Tekst gaat verder na de video.

“In Amerika en Turkije is het normaal om te regisseren, schrijven en zelf de hoofdrol te spelen. Dat is best heftig, ik zou het niet aanraden. Ik ben nu bezig met een nieuwe serie, Baba, waarvoor ik de showrunner en de schrijver ben, en de hoofdrol speel. Deze keer ga ik niet regisseren.”

“Het begon met Atilla, een korte film die ik wilde maken toen ik nog in GTST speelde. De hoofdrol was voor een personage van Turkse afkomst, maar jonger dan ik. Ik speelde niet mee in die film. Producenten waren niet echt happig, dus ik ben het zelf gaan doen. Ik heb 30.000 euro bij elkaar verzameld en die korte film werd mijn cv. Dat is mijn visie op het leven. Ga het gewoon doen, ga niet zitten wachten tot anderen je een kans geven, met hun narratief van mij als soapacteur.”

Waar hij ook om moet lachen: “Mensen die zeggen dat diversiteit mijn thema is. Voor mij is het een gegeven, dit is mijn leven. Een moeder-zoonrelatie of vader-zoonrelatie: dát zijn mijn thema’s. Als iemand daaruit haalt dat het over diversiteit gaat, omdat de personages niet allemaal wit zijn, moet ik altijd even schakelen: hoe komen ze daarbij? Ik zie wel dat het aan het veranderen is. Een Turkse jongen kan ook problemen in de liefde hebben en daar gaat het verhaal dan over. Bij zo’n personage zou het verhaal vroeger altijd moeten gaan over iets met zijn afkomst of met racisme.”

Is het een voordeel om uit Amsterdam te komen?

“In mijn werk? Ja. Je kent de mentaliteit, de verschillende mensen die hier wonen. En je hebt de connecties en contacten, je hoeft niet te wennen aan de stad. Alles gebeurt in Amsterdam.”

Alkan Çöklü (Amsterdam, 1994) is acteur, schrijver en regisseur. En nu ben ik verliefd is te zien op het YouTube-kanaal van NPO3. De serie Baba is in ontwikkeling met Fiction Valley. Beeld Erik Smits

De stad van Alkan Çöklü Echt Amsterdams

“Buiten de stad zijn en zeggen dat ik een bepaalde plaats in Nederland niet ken, of dat ik niet vaak buiten mijn eigen stad kom. Mensen weten dan meteen: jij komt uit Amsterdam, hè?” Accent

“Het was Amsterdams, maar op de toneelschool moest ik dat afleren. Het moest zo neutraal mogelijk ABN zijn. Soms komt het nog wel naar boven: als ik moe ben, of in de Jordaan een broodje bestel.” Havermelk

“Decafé-cappuccino met havermelk: ik ben die doelgroep.” Huur of koop

“Ik ben een zzp’er, kopen lukt echt niet in Amsterdam.” Import

“Een echte Amsterdammer is hier geboren en getogen.”