Acrobaten Carré vertrouwden op kracht, op elkaar en op training

Terwijl Osmanov zaterdag het ziekenhuis al kon verlaten, ligt Vorobeva nog in het AMC en is nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. Beeld ERIC GAILLARD / AFP

Al een decenium lang vliegen de Russische acrobaten Rustem Osmanov (32) en Kristina Vorobeva (31), alias de Sky Angels, door de lucht. De laatste jaren aan hun tanden, een act waarmee ze in 2017 nog de prestigieuze Gouden Clown van het internationale festival in Monte Carlo in de wacht sleepten. Vrijdag ging het mis bij een optreden voor het Wereldkerstcircus in theater Carré. Op een hoogte van tien meter brak een tand van Osamanov af en viel het duo naar beneden. Aan de rand van de ring lanndde Osmanov bovenop zijn partner Vorobeva.

Hij kwam er relatief goed van af met een hersenschudding, zij moest worden geopereerd aan een verschoven nekwervel. Terwijl Osmanov zaterdag het ziekenhuis al kon verlaten, ligt Vorobeva nog in het AMC en is nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn.

Hoe kan zoiets gebeuren? Producent Henk van der Meijden werd de afgelopen dagen niet moe te verklaren dat topacts als de Sky Angels nooit werken met een vangnet, omdat ze daarin alleen maar verstrikt zouden kunnen raken. De artiesten draaien bovendien zo snel rondjes dat ze eerder terechtkomen in het publiek dan op een valmat of in een net. Om die reden maken ze ook geen gebruik van koorden. Die zouden in de war raken.

Jarenlange training

De Sky Angels vertrouwden op hun kracht, op elkaar en op hun jarenlange training. Volgens producent Van der Meijden is het in de 35 jaar dat het Wereldkerstcircus bestaat ook nooit eerder gebeurt dat er een acrobaat uit de lucht kwam vallen.

Toch komt het regelmatig voor dat trapezewerkers voor het oog van het geschokte publiek naar beneden tuimelen, soms zelfs met dodelijke afloop. In maart 2018 overleed in Florida de 38-jarige Fransman Yann Arnaud van het wereldberoemde Cirque du Soleil, na een act met zogenoemde aerial straps. Het was niet het eerste fatale ongeluk bij het circus. In 2016 overleefde Olivier Rochette, de zoon van één van de oprichters, een val van een telescopische lift niet. In 2013 overleed acrobate Sarah Guyard tijdens een optreden in Las Vegas toen het veiligheidskoord het begaf.

Bij een rockfestival in Madrid kwam in 2017 acrobaat Pedro Aunion Monroy (42) om na een val van dertig meter uit een glazen kooi die aan een kraan hing. Duizenden toeschouwers waren er getuige van.

In Nederland viel vorig jaar acrobate Karolina Wojotowics van Cirkus Cirkör uit Zweden tijdens de openingsvoorstelling van Circusstad Festival in de Rotterdamse schouwburg uit een metershoge paal. In Eindhoven zagen tientallen kinderen in 2016 een acrobate van circusgezelschap Cirque du Platzak naar beneden vallen en in 2014 maakte op het Malieveld in Den Haag de Zwitserse acrobaat Gengis van Gool een metershoge smak uit zijn ‘rad des doods’.

Maar toch: the show must go on, ongelukkigerwijs het nummer dat de act van de Sky Angels begeleidde. Afgelopen weekend ging het Wereldkerstcircus met een nagenoeg ongewijzigd programma verder. Volgens Carré belden veel mensen op met de vraag of de voorstelling nog wel doorging, maar waren er geen afzeggingen naar aanleiding van de valpartij.