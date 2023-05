ACM verbiedt overname Amsterdamse afvalverwerker AEB

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) in het Westelijk Havengebied. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zou de overname leiden ‘tot hogere prijzen voor het verwerken van huishoudelijk afval en voor het verwerken van licht verontreinigd gevaarlijk afval’. Gemeenten en inzamelaars zouden een dergelijke prijsverhoging doorberekenen aan hun inwoners en klanten via de afvalstoffenheffing. De ACM vindt dat onwenselijk.

Afvalverwerking Rijnmond (AVR) is onderdeel van het Cheung Kong concern uit Hong Kong en is daarmee een Chinees bedrijf. Als AVR en AEB zouden fuseren, zijn zij samen het grootste afvalverwerkingsbedrijf van Nederland. Samen zouden ze dan een verwerkingscapaciteit hebben die ‘ruim twee keer zo groot is als de nummer twee’. In het westen van Nederland zou het bedrijf dan bovendien een marktaandeel van meer dan zestig procent hebben.

Meer geld voor huisvuil

Het betekent volgens de ACM dat er onvoldoende alternatieven voor de combinatie AVR/AEB in het westen van Nederland zijn. ‘Vooral gemeenten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zouden na het samengaan van deze bedrijven meer moeten gaan betalen voor de verwerking van huisvuil,’ zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep op de eigen website. ‘Daarom geeft de ACM geen toestemming voor deze overname. Concurrentie in deze markt houdt de prijzen scherp.’

De gemeente reageert teleurgesteld op het afketsen van de deal en ‘staat niet achter de analyse en conclusies van de ACM’. Volgens Amsterdam is de afvalmarkt juist nationaal en niet regionaal en wordt er te veel nadruk op de transportafstand gelegd. Tegelijkertijd zal er niet in beroep gegaan worden tegen de uitspraak waardoor de verkoop aan AVR definitief van de baan is. Ook het AEB zelf reageert teleurgesteld. ‘Het valt ons zwaar dat het nu niet doorgaat,’ aldus directeur Michel Frequin.

De medewerkers van het AEB, die de afgelopen anderhalf jaar in onzekerheid over de toekomst van het bedrijf zaten, moeten nu nog langer geduld hebben, stelt Frequin. ‘Het woord is nu aan onze aandeelhouder, de gemeente Amsterdam. College en gemeenteraad moeten besluiten hoe nu verder.’

AVR laat op zijn website weten zich te beraden ‘op eventuele juridische vervolgstappen’, omdat het bedrijf ‘ervan overtuigd is dat de beoogde overname niet tot mededingingsrechtelijke bezwaren leidt’.

AEB in de verkoop

De gemeente Amsterdam besloot in 2021 het AEB te privatiseren en in de etalage te zetten, nadat het twee jaar daarvoor eerst het bedrijf gered had. Destijds kampte het zelfstandige bedrijf, dat al in gemeentehanden was, met grote problemen. Meer dan de helft van de verbrandingscapaciteit van afval moest stilgezet worden, omdat het niet lukte om de ovens veilig te maken.

Daardoor kwam niet alleen de afvalverwerking in gevaar, maar ook de levering van warmte aan huishoudens in Amsterdam-Noord en Nieuw-West. Ook kon het bedrijf door het stilzetten van de ovens niet voldoen aan contractuele verplichtingen met andere afvalverwerkingsbedrijven die vuil lieten verbanden bij AEB.

Het was toen al niet de eerste keer dat er problemen bij het AEB waren. In 2015 moest de gemeente ook al tientallen miljoenen afschrijven op het bedrijf, omdat het minder waard was dan gehoopt. Onlangs was er ook een explosie bij AEB. Dat had toen te maken met het klappen van een blusleiding. Vier mensen liepen gehoorklachten op door die explosie.

Vertrek van de wethouder

De verkoop van AEB is een politiek omstreden dossier. In 2019 leidde het nog tot een vertrek van toenmalig wethouder Financiën Udo Kock. Hij trad af nadat zijn collega-wethouders niet instemden met zijn voorstel om vuilverbrander AEB te privatiseren. Twee jaar later werd AEB alsnog verkocht, voor 450 miljoen euro aan AVR, waarmee gehoopt werd een gevoelig dossier af te ronden. Maar nu de ACM de deal blokkeert, is de gemeente weer terug bij af.

Wethouder Reinier van Dantzig stelt in een brief aan de raad dat Amsterdam opnieuw voor de keuze staat om het AEB te verkopen of te behouden. Binnen enkele weken hoopt hij een besluit voor te leggen aan de raad.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: