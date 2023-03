ACM: kabelmonopolie Ziggo leidt in Amsterdam mogelijk tot hoge prijzen voor snel internet

In stedelijke gebieden als Amsterdam is de aanleg van glasvezelkabels vaak te kostbaar of omslachtig. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ ANP

Dat stelt telecomtoezichthouder ACM. Die kondigt aan te gaan onderzoeken of concurrentie op de tv-kabel nodig is in gebieden waar de aanleg van glasvezelkabels voor snel internet te kostbaar of te omslachtig is, zoals in grote delen van Amsterdam.

In tegenstelling tot de telefoonkabels van KPN hoeft VodafoneZiggo geen concurrenten op haar tv-kabels toe te laten als het gaat om internet, tv of telefonie. Maar de aloude koperen telefoonkabels, waarover KPN en concurrenten internet aanbieden, zijn niet geschikt voor internetsnelheden boven de 200 Mbit per seconde. Dat geeft Ziggo in steden als Amsterdam mogelijk onterecht concurrentievoordeel, vermoedt ACM.

Het ACM-oordeel volgt op een verzoek van de Amsterdamse internetaanbieder Youca om toegang te krijgen tot de kabels van alleenheerser VodafoneZiggo. Volgens Youca-eigenaar Taco Jelgersma blijven internetprijzen nu kunstmatig hoog – circa 60 euro per maand voor 1 Gbit/s internet tegen 35 euro in bijvoorbeeld Italië – doordat Ziggo alleenheerser is op de kabel.

Volgens ACM-bestuurder Manon Leijten zijn er wel sterke aanwijzingen dat internetconcurrentie wordt beperkt in gebieden waar voor supersnel internet alleen de tv-kabel voorhanden is. “In gebieden waar je een internetabonnement kunt nemen via glasvezel, zien we dat de concurrentie voldoende werkt. Internetaanbieders proberen daar bijvoorbeeld met acties klanten te werven of vast te houden en verlagen hun prijzen voor abonnementen met hogere internetsnelheden.”

Drie miljoen klanten

“Maar voor drie miljoen internetklanten die in steden wonen of juist in landelijk gebied, is alleen de tv-kabel voorhanden voor snel internet.”

In Amsterdam gaat het om driekwart van het totaal aantal internetaansluitingen. “We vinden het belangrijk dat consumenten ook daar kunnen profiteren van een concurrerend internetaanbod. Daarom gaan we onderzoeken of in deze gebieden maatregelen nodig zijn om meer concurrentie te realiseren.”

Ondanks het vermoeden dat daardoor de concurrentie wordt beperkt, wil ACM de kabel nog niet opengooien. De toezichthouder stelt dat het juridisch mogelijk is om Youca toegang te geven, maar dan wel op het laagste punt van het netwerk, via de kabelkasten op straat.

Omdat dat er meer dan duizend zijn, is dat niet rendabel. Bovendien zou dan bij elke kast de straat open moeten. Om die reden wijst ACM de komst van Youca op de Amsterdamse kabel vooralsnog af, maar onderzoekt wel of het bedrijf op een andere manier op het kabelnet kan toetreden.

“Die straatkast is een relikwie uit het verleden,” zegt Jelgersma van Youca. “Wij willen op een veel hoger niveau op het kabelnetwerk instappen. Dat kan technisch ook, maar ACM heeft niet de moed om daar nu in mee te gaan.”

Signaal aan het kabinet

Het bedrijf bereidt nu een nieuw toegangsverzoek voor. “Dat ACM nu toegeeft dat de concurrentie voor snel internet beperkt is in gebieden waar geen glasvezelkabel ligt, helpt ons enorm. De toezichthouder geeft toe dat er een probleem is. Dat is ook een signaal aan het kabinet en de Tweede Kamer om nu eindelijk wettelijk te regelen dat er ook concurrentie op de kabel moet komen, net als bij de telefoon. Er is zware politieke druk voor nodig om ACM te dwingen.”

“Wij gaan nu het toegangsverzoek opnieuw indienen. Dat doen we niet alleen in Amsterdam, maar voor alle gebieden waar geen glasvezel ligt.” Jelgersma houdt nog in het midden om welke gebieden het gaat. “Dan moet je denken aan steden met dezelfde problemen als Amsterdam, waar het aanleggen van glasvezel tot in huis kostbaar of onduidelijk is. Maar ook aan landelijke gebieden.” Vorig jaar gaf hij al aan na Amsterdam ook snel in andere grote steden van start te willen gaan.

Youca is al sinds 2008 bezig kabeltoegang te regelen en een einde lijkt nog niet in zicht. “ACM heeft 645 dagen nodig gehad voor dit oordeel, een nieuw verzoek zal ook veel tijd vergen. Tenzij kabinet en Kamer nu eindelijk eens ingrijpen.”

Jelgersma is het niet eens met ACM dat er in gebieden waar wel glasvezelkabel naast kabelinternet ligt, wel sprake is van voldoende concurrentie. “Nog altijd hebben KPN en Vodafone Ziggo 85 procent van de internetmarkt in handen. KPN heeft vorig jaar wel aangegeven haar tarieven voor andere aanbieders op de telefoonkabel aan te passen, maar dat zal voor de prijzen die de consument betaalt, nauwelijks uitmaken zolang de tv-kabel gesloten blijft.”

Zeer competetief

VodafoneZiggo is het niet met de toezichthouder eens dat de concurrentie op het gebied van snel internet in het geding zou zijn. “We geloven dat de markt voor breedbandinternet in heel Nederland zeer competitief is,” zegt een woordvoerder. “We wachten de definitieve uitkomsten van het onderzoek van ACM af.” Dat ACM Youca nu geen toegang verschaft, sluit volgens hem aan bij de wensen van de kabelaar.