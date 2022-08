ACM gaat erfpachtbeleid gemeente Amsterdam niet onderzoeken: ‘Niet belangrijk genoeg’

Stichting Erfpachters Belang Amsterdam verzocht de Autoriteit Consument en Markt in februari om het Amsterdamse erfpachtstelsel tegen het licht te houden. Beeld anp

“Dit is zeer onbevredigend,” zegt Koen de Lange, voorzitter van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA). Mede namens de SEBA en het Nederlands Instituut voor Erfpacht (NivE) verzocht De Lange de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in februari om het Amsterdamse erfpachtstelsel tegen het licht te houden.

Daarbij werd De Lange gesteund door Chaja Heyning, Rob de Wildt en Peter de Reus, die de ACM tegelijkertijd een handhavingsverzoek deden. Volgens hen overtreedt de gemeente de mededingingswet en het burgerlijk wetboek.

Zo zou de gemeente Amsterdamse burgers bij het vaststellen van de canon een te hoge en onvoldoende onderbouwde kostenopslag in rekening brengen. Ook zou de onafhankelijkheid van deskundigen die burgers kunnen inschakelen om een canonaanbieding van de gemeente te beoordelen onvoldoende zijn gegarandeerd. De gemeente bestrijdt dat.

Niet belangrijk genoeg

De ACM kan een rol spelen bij de langslepende kwestie, maar wenst die niet op zich te nemen, zo blijkt uit het besluit van 8 augustus. Globaal onderzoek is niet toereikend om vast te stellen of de gemeente de wet overtreedt, zo staat in het besluit van de Autoriteit; voor uitgebreid onderzoek vindt de ACM de kwestie niet belangrijk genoeg.

“Om te kunnen beoordelen of mogelijk sprake is van een overtreding, is een uitgebreid onderzoek vereist,” zo meldt de ACM. De kennis die daarvoor moet worden ingezet, is schaars. Omdat andere, lopende onderzoeken in de ogen van de ACM belangrijker zijn, is het verzoek van De Lange afgewezen.

Ook zijn in het coalitieakkoord verbeteringen opgenomen voor het erfpachtbeleid, aldus de ACM. Daarnaar verwijst ook gemeenteraadslid Suleyman Aslami van coalitiepartij D66 in reactie op het ACM-besluit. “De gemeenteraad wil bijvoorbeeld onderzoeken of er een onafhankelijke geschillencommissie moet komen.”

Daarnaast wijst Aslami net als de ACM naar een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Die moet leiden tot een betere consumentenbescherming bij erfpacht door overheden. De Autoriteit Financiële Markten zou daar een rol in kunnen spelen. “Er is veel beweging op het erfpachtdossier,” aldus Aslami. “Ik begrijp het verzoek van De Lange, maar ik snap ook dat de ACM dat verzoek nu naast zich neerlegt. Een broedende kip moet je niet storen.”

‘Pure werkweigering’

De Lange noemt het besluit van de ACM ‘pure werkweigering’. “Het maatschappelijk belang van het erfpachtdossier is heel groot. Ter illustratie: bij canonherzieningen brengt de gemeente volgens onze berekening op termijn ten onrechte 4,2 miljard euro aan kosten in rekening bij Amsterdammers.”

Dat de ACM verwijst naar de Tweede Kamermotie en de Autoriteit Financiële Markten is in De Langes ogen ‘het doorschuiven van de hete aardappel’. “Niemand durft er zijn vingers aan te branden, terwijl de pijnpunten van het erfpachtbeleid in het rapport van Berenschot kraakhelder zijn beschreven.”

Via een bezwaarprocedure wil De Lange de ACM alsnog aanzetten tot een evaluatie van het erfpachtbeleid.