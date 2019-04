Achtstegroepers weten naar welke school ze gaan: 'Beetje blij'

Victor van Osch (12)

Stadsdeel: Westerpark

Eerste keus: Amsterdams Lyceum

Geplaatst: Cygnus.



"Nee, mijn eerste keuze is niet gelukt. Ik ga naar het Cygnus, die had ik op nummer twee staan. Ik ben wel beetje teleurgesteld. Ik ben de enige die naar het Cygnus gaat, maar dat maakt mij niet zoveel niet zoveel uit. Het Amsterdams Lyceum was mijn eerste keuze. Alles was perfect: het is niet ver van huis, het is een VWO/gymnasium school en ze bieden allerlei talen en toneel aan.



Bij het Cygnus voel ik me ook wel thuis, het is ook een gymnasium en ook leuke school. Op de open dag daar was het relaxed en iedereen was zichzelf. Vrienden van mij gaan naar het Vierde Gymnasium en het Hyperion Lyceum. Ik heb zeker zin in volgend jaar. Vooral in het nieuwe gebouw. Ik vind het niet mooi, het is vierkant en groot. Maar na 8 jaar iets nieuws, daar heb ik zin in. Vanavond gaan we het vieren door pizza te eten."