Achtstegroepers met dubbeladvies mogen toch meeloten op hoogste niveau

Beeld Nosh Neneh

Dat meldde onderwijswethouder Marjolein Moorman woensdag in de commissievergadering, naar aanleiding van een motie van het CDA.

Voorheen lootten kinderen met een dubbeladvies automatisch mee op hun laagste geadviseerde niveau. Zo stroomde een achtstegroeper met vmbo-t/havo-advies bijvoorbeeld automatisch in op vmbo-t-niveau. Nu kunnen zij er dus ook voor kiezen om mee te loten op hun hoogst geadviseerde niveau. De aanpassing geldt niet voor categorale scholen: wie bijvoorbeeld naar een categoraal gymnasium wil moet echt een vwo-advies hebben.

Eerder zei de vereniging voor Amsterdamse schoolbesturen (Osvo) dat dit voor komend jaar geen haalbare kaart was. Maar dat was buiten de gevolgen van de coronacrisis gerekend: door de lockdowns en ontstane onderwijsachterstanden is het voor docenten waarschijnlijk moeilijker om iedereen een passend schooladvies te geven. De verwachting is dat hierdoor het aantal dubbeladviezen zal toenemen.

Kansrijk

“Juist daarom is het in deze tijd zo belangrijk dat we kinderen kansrijk kunnen adviseren,” zegt Jan Paul Beekman, rector van het Spinoza Lyceum en namens de Osvo verantwoordelijk voor de aanmeldprocedure van achtstegroepers. “Maar dan moeten we kinderen op het voortgezet onderwijs ook kansrijk kunnen plaatsen. Daarom hebben we de procedure nog eens onder de loep genomen.”

Aan de precieze uitwerking van het plan wordt nu hard gewerkt, zegt Beekman. “We hopen dat in de week na de voorjaarsvakantie rond te hebben. Er zit veel druk achter, want de aanmelddeadline sluit op 19 maart.”

Die deadline verschuiven zit er niet in, zegt Beekman. “Scholen moeten op tijd weten hoeveel leerlingen er precies komen, zodat ze bijvoorbeeld weten hoeveel docenten er nodig zijn, hoe ze het schooljaar moeten organiseren en welke zorgbehoeftes er zijn.”