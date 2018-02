Achtstegroepers kijken vooral of middelbare school dichtbij is

Niet te ver fietsen is belangrijk voor de keuze van een middelbare school. Onderzoek van de UvA en VU, aangevuld door onderzoek van onderzoeksdienst OIS, laat zien dat achtstegroepers vooral kijken of een middelbare school dichtbij is.



Een toename in reisafstand van 1 kilometer maakt een school al 30 procent minder aantrekkelijk.



Een tweede punt waarop kinderen een school kiezen, is of hun eigen onderwijsniveau het laagste is op een school. Ze willen wel kunnen opklimmen, maar niet afzakken.



Mavo-leerlingen willen een havo-afdeling, maar havisten hebben liever geen mavo-afdeling en wel een vwo.



Zo bezien kunnen nooit alle leerlingen tevreden worden gesteld met het aanbod van ruim 72 scholen.



Om een categorale school te vinden, zijn leerlingen wel bereid verder te fietsen. Havo-leerlingen nemen een langere reisafstand voor lief als er geen vmbo maar wel vwo wordt aangeboden (5 kilometer extra is geen probleem).



Vwo-leerlingen zijn op hun beurt bereid verder te reizen voor een categorale vwo-school of gymnasium (3 kilometer).



Vorig jaar bleek dat de motivatie om te reizen erg groot is toen een groep uitgelote Amsterdamse gymnasiumkinderen voor het Gymna­sium Felisenum in Velsen koos. Gemiddeld reizen scholieren 6,3 kilometer naar school.



Segregatie neemt toe

Ook opmerkelijk - hoewel op het schoolplein al langer besproken - is het feit dat leerlingen kiezen voor een school waar leerlingen zitten die op hen lijken.