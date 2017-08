Achtervolging West eindigt in sloot

De drie mannen negeerden eerder op de avond een stopteken van de politie. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in.



Ter hoogte van OLVG West kwam de auto kort tot stilstand, waarop twee van de drie inzittenden uitstapten en het op een rennen zetten. Om de verschillende achtervolgingen te kunnen voortzetten was veel politie op de been.



Een van de twee mannen die uit de auto sprong, kon snel worden ingerekend, maar de ander was wat enthousiaster in zijn vluchtpoging. Hij klom over meerdere hekken en belandde uiteindelijk in de sloot. Ook hij kon worden gearresteerd.



Een andere politie-eenheid wist de bestuurder van de auto uiteindelijk aanhouden. De drie verdachten zijn meegenomen naar het bureau en de auto is in beslag genomen.